Si vous suivez un petit peu ce qui se fait en dehors des musiques extrêmes et plus particulièrement du côté de la scène Punk alternative, vous n’êtes probablement pas sans avoir déjà croisé le chemin des Australiens d’Amyl And The Sniffers dont le premier album éponyme paru courant 2019 n’a pas manqué d’enthousiasmer les quelques milliers de bienheureux ayant eu l’idée lumineuse d’y poser leurs oreilles. Après des débuts pour le moins prometteurs et d’ailleurs couronnés d’un certain succès, que ce soit sur scène, dans la presse et même à la télévision, le groupe originaire de Sidney reprend cette année du service avec la sortie en septembre dernier de Confort To Me, deuxième album paru une fois de plus sous la bannière du célèbre label anglais Rough Trade Records.



Si l’artwork signé du Portugais Bráulio Amado a pu laisser un brin sceptique, les quelques extraits clippés ("Guided By Angels", "Security" et "Hertz") ont eu quant à eux vite fait de nous rassurer sur le contenu de ce deuxième album qui, sans surprise, va reprendre le chemin de ce Punk Rock énergique, braillard et haut en couleur qui a fait le succès de son prédécesseur. Côté enregistrement, mixage et tout le tralala, Amyl And The Sniffers a cette fois-ci fait appel aux talents de Dan Luscombe (Courtney Barnett...) et Nick Launay (Nick Cave, L7, INXS, Idles, Starcrawler...) pour un résultat toujours aussi abrasif et dépouillé dont l’équilibre et la lisibilité ne nuisent à aucun moment à son caractère bien trempé. C’est donc ainsi plutôt confiant et serein que l’on va pouvoir aborder la découverte de ce deuxième album.



Un nouvel album qui, s’il ne réserve en effet que très peu de surprises, va quand même fricoter avec quelques sonorités qui sans nécessairement dénoter vont cependant apporter un soupçon de fraîcheur et de nouveauté au Punk Rock slash Hardcore slash Pub Rock slash Rock’n’Roll des Australiens. C’est le cas par exemple sur "Guided By Angels", "Hertz" et "Laughing", trois titres sur lesquels Amy Taylor va opter de temps à autre pour un phrasé particulièrement cadencé qui doit certainement beaucoup au Rap. Toujours sur "Hertz", cette guitare bourrée de fuzz et ce beat principal ultra entêtant qui vont naturellement faire toute la différence alors que sur "Don’t Fence Me In" on va trouver le même genre de guitare bien baveuse qui semble vouloir se confondre avec la basse... Bref, quelques éléments qui tout en restant relativement discrets vont apporter un petit vent d’originalité à une musique toujours très simple mais également toujours aussi efficace dans son genre.



En effet, s’il y a bien une chose qui caractérise ce nouvel album, c’est une fois de plus cette énergie et cette intensité portée pour l’essentiel par une Amy Taylor survoltée à la gouaille toujours aussi exubérante. Un petit bout de femme sans complexe qui n’a certainement pas sa langue dans sa poche et dont on appréciera le langage fleuri et particulièrement direct (dans un anglais servi avec un accent à couper au couteau) comme sur l’excellent "Laughing" qui symbolise plutôt bien tout ce que j’apprécie chez Amy Taylor, charismatique et sautillante chanteuse qui se fout bien de ses imperfections et de ses contradictions qu’elle assume d’ailleurs fièrement : "I am still a smart girl if I'm dressing slutty. And I am still a smart girl when I earn my money. I am still a good girl when I'm on the telly. I am still a good girl, don't you fucking tell me. I am still a tough girl with or without books. And I am still a smart girl when I have a sook. I am still a good girl еven if I'm cooked. And I am still a hot girl, go on, take a look". Pour autant, derrière cette image évidente de femme forte et pleine d’assurance, certains de ses textes, notamment sur "Guided By Angels", "Freaks To The Front", "Security", "No More Tears" ou "Knifey", vont révéler également une certaine fragilité qui ne sera pas sans émouvoir nos petits coeurs de rockers chavirés par tant de vacarme et d’honnêteté.



Quelque par entre Punk Rock (surtout), Hardcore, Pub Rock et Hard Rock (un peu), Amyl And The Sniffers continue ici de nous régaler de ces brulots énergiques et fédérateurs qui caractérisaient déjà son prédécesseur. Qu’ils soient directs ("Freaks To The Front", "Choices", "Capital, « Don't Need A Cunt (Like You To Love Me)"), mélodiques et catchy ("Security", "Maggot", "Don't Fence Me In", "Laughing") ou alors beaucoup plus tranquilles et posés ("No More Tears", "Knifey"), ces nouveaux morceaux font mouches, toujours, tout le temps. Alors c’est vrai, la formule n’a rien de bien sorcier. C’est vrai aussi que tous ces riffs restent encore une fois d’une simplicité confondante et que globalement les Australiens n’ont absolument rien inventé. Néanmoins tout cela est largement compensé encore une fois par cette énergie fiévreuse et communicative qui chez les plus coincés leur donnera quand même envie de taper du pied pendant trente-cinq minutes, cette approche décomplexée, sincère et donc forcément touchante, ces textes à l’humour incisif marqués par la force évidente mais également par les fragilité d’un Amy Taylor irremplaçable et bien entendu par tous ces riffs ultra efficaces et ces nombreuses mélodies entêtantes et addictives.



Sans surprise même si très légèrement différent de son prédécesseur, Confort To Me va assoir sans mal la réputation des Australiens dans le paysage Rock’n’Roll de ces dernières années. Et même si la formule semble se répéter d’une sortie à l’autre et qu’au final Amyl And The Sniffers ne fait rien d’autre que produire une musique vielle de bientôt quarante ans, comment en vouloir à un groupe qui continue de mettre autant d’énergie et de tripes dans ce qu’il fait ? Qui face à son succès, continue de faire preuve de légèreté et de désinvolture sans jamais donner le sentiment d’avoir pris le melon ? Bref, un groupe qui malgré les sollicitations et l’engouement général n’a rien perdu de son authenticité et continue de régaler en toute simplicité grâce à des compositions simples mais ô combien addictives et une gouaille terriblement attachante.

