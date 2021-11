Funeral - Catacumbas Chronique Catacumbas

Aurait-on l'impression que certains groupes passent plus de temps à se trouver un nom original qu'à pondre des compos intéressantes, qu'on ne pourrait décemment pas porter ce grief à l'encontre des Chiliens de Funeral.

Les Renseignements Généreux de Metal Archives nous informent que l'origine du groupe remonte à... on ne sait pas; et c'est principalement l’œuvre d'un certain... ah bah si, là on sait: Baalstebal (le lascar endosse les rôles de batteur, guitariste et chanteur), entouré d'Apophis (ou Inri, c'est selon) aux guitares, et de Noctumbro Profano à la basse. Avouez qu'on est salement avancés maintenant.

Après une demo en 2018, un premier album l'année suivante, un split en 2020, l'objet qui nous intéresse ici est ce deuxième longue durée, sorti au format cassette, d'abord par Depressive Illusions, puis Nocturnal Silence, et finalement par le label batave Murder Records, qui offre également une version numérique.



Pour l'originalité de la pochette, signée par Karime "Avinagrada", on repassera.

Mais à y regarder de plus près, je lui trouve un certain charme... il faut bien avouer qu'il a une drôle de touche, ce spectre de la Mort.



Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, selon Alfred. Alors ce Catacumbas, qu'est ce qu'il a dans le ventre ?

Le label néerlandais parle d'un croisement insolite entre Beherit et Sarcofago, et force est de constater qu'il y a bien de ça. Entre autres.

À la fois étrange, et terriblement familier, le Black Metal de Funeral est résolument ancré dans le passé. Le point de départ se situe à la fin des 80s, tout début 90s, quand Death, Thrash, Black, Doom et leurs amis vivaient en coloc' dans le caveau familial. On passe ainsi de séquences mid/down tempo lancinantes... ritualistes... hallucinées... et d'un coup, PAF !! une partie rapide, sauvage, possédée, comme le savent si bien les mener les Sud-Américains. Excepté que les riffs, eux, sonnent terriblement européens, norvégiens en grande partie.

Cet album en est blindé, de ces riffs variés et délectables. Parfois vraiment tordus, parfois à trois notes et demi, tournant jusqu'à l'obsession, et qu'on pourrait croire issus de sessions perdues de Deathcrush, De Mysteriis..., Worship Him, ou bien encore Circle of the Seven Infernal Pacts.

Et ces lignes de basses on ne peut plus morbides, mais tellement enivrantes ! Humez ces fragrances cadavériques, et délectez-vous en !

Coup de chapeau également aux quelques solos, qui ne sont pas là que pour faire joli, mais apportent leur contribution à l'atmosphère méphitique de la chose.

Par ailleurs, ce chant d'écorché vif en espagnol rend le tout assez singulier, même si évidemment, c'est une question de référentiel.



Côté production, c'est comme je vous le disais plus haut: parfaitement daté, et parfaitement jouissif.Le son est à la fois underground, et en même temps lisible, sans artifice. Chaque instrument respire, prend l'espace qui lui est dû, sans marcher sur les arpions du voisin.



Il y a, ici, le je-ne-sais-quoi d'impalpable, et pourtant primordial. Une ambiance occulte, dès les premières secondes, et qui ne se dément pas par la suite. Toutefois, certains passages lancent tout de même des regards un peu trop appuyés sur leurs influences: Mayhem, Beherit, Samael, Darkthrone, Ungod... et donnent l'impression que celles-ci ne sont pas encore totalement digérées. L'album aurait probablement aussi gagné à être raccourci d'un titre ou deux.

Mais quoi qu'il en soit, pris dans son ensemble, il y a dans ce Catacumbas bien plus que la simple vénération de Grands Anciens.

Peut-être encore un chouïa vert par ci, par là, certes... le groupe semble néanmoins sur une dynamique de nette progression.



Vous avez un tant soit peu d'amour pour ce que produisait la scène extrême de l'époque sus-mentionnée ? Vous seriez bien avisé de donner une chance à cet opus.

