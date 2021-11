Liktjern - I Ruiner Chronique I Ruiner

Premier album pour les Norvégiens de LIKTJERN qui existent pourtant depuis… 1995 ! Un EP de 4 pistes avait vu le jour en 2009, mais rien de plus n’avait encore pu arriver à nos oreilles. Et alors on se demande pourquoi ! Pourquoi attendre plus de 25 ans avant de faire ses grands débuts ? Eh bien figurez-vous que la présentation du groupe envoyée avec le promo éclaire notre lanterne ! Mais alors que généralement ce genre de fiches nous explique les origines d’un groupe succinctement et complète en parlant des ambiances de l’album, du thème abordé et des influences diverses, celle de ces Norvégiens nous inflige une biographie à rallonge et assez clownesque sur les raisons qui les ont empéchés de sortir quoi que ce soit avant ce I Ruiner...



Ah si, c’est clownesque quand ça prend de telles proportions, et qu’au final on a l’impression que l’on cherche une excuse que personne n’a demandée sur les mésaventures de Laurel et Hardy. Qui s’appellent ici Kverke et Knokkelmann ! Deux jeunes hommes fringants qui « se sont liés à l’été 1995, tous deux passionnés par la guitare, même si à l’origine leur matériel était assez modeste... ». Ça commence bien hein, la présentation ! « En 1996, un batteur les a rejoint : Christian, qui trouvera cependant la mort deux ans plus tard, tragiquement. ». Oui, c’est dramatique, c’est triste, mais ça n’explique pas pourquoi en 3 ans ils n’avaient rien sorti… Hein ? Je suis langue de pute ? Pffff. « Puis un autre batteur a été trouvé et le groupe s’est mis à s’entraîner dans un hangar trois fois par semaine... ». Là, on est d’accord, c’était vraiment inutile comme information ! Sauf que le bonheur a duré « … jusqu’en 1999 et un accident de voiture qui a entraîné une paralysie du côté droit du corps de Knokkelmann. ». Mince, là, je compatis bien évidemment... Mais je dois être un sale coeur de pierre, parce que je trouve la présentation longue, sans fin avec par la suite des tartines insipides. On apprend donc que « les deux hommes principaux de LIKTJERN se sont perdus de vue entre 2000 et 2007, qu’ils se sont retrouvés, que le chanteur Gud les a enfin rejoints et que leur premier EP a pu sortir en 2009 ». Ouf, c’est fini ! Non ? Ah non... « Le label italien Final Earthbeat Productions les a alors remarqués, leur a fait signer un contrat de 5 ans, mais la malchance a encore frappé et celui-ci a fermé avant même le premier album, en 2010. Le groupe se retrouve orphelin, et vu qu’apparemment c’était trop dur de trouver un autre label, « des membres ont quitté le navire, d’autres sont arrivés », ils ont tous tourné leurs pouces quelques années entre eux, et « enfin, on arrive un beau jour, ou peut-être une nuit, en 2020 ! Enfin, un album est prêt à sortir »... l’année suivante ! « L’aboutissement de 25 ans de malédictions ! 8 morceaux et 43 minutes de black metal ! ». Ah, enfin la bio est véritablement finie, et maintenant la fiche va nous dire de qui nous attend sur cet album ! Le style musical, les thématiques, le son, l’avenir !!! Ah non. La fifiche s’arrête juste sur l’explication du bonheur d’écouter LIKTJERN après toutes ses années de galères.



Bien entendu, il y avait des informations nécessaires, mais tellement de détails... Gardons en mémoire que l’histoire du groupe explique le line-up de cet album. 7 personnes sont créditées, dont 3 guitaristes. Ils ne sont pas tous membres du groupe actuellement, mais ont permis à l’un ou plusieurs des titres de voir le jour, au fil de toutes ces années. Et puis, on applaudit le label qui a enfin permis à ce calvaire de prendre fin : Folter Records. L’écurie allemande existe depuis 1991. Pourtant en trente ans d’histoire, elle ne s’est pas créé un catalogue ultra fourni. Et après avoir raconté la vie de LIKTJERN, allons expliquer les mystères de Folter... Recooooords ! Non ? Non, c’est clair, on en a marre des biographies, rahahahaahahaha.



Ce qu’on veut savoir c’est comment est la musique sur I Ruiner ! Eh bien, la musique… Disons qu’on comprend pourquoi la bio en parle peu. Elle est maîtrisée, elle est démoniaque, elle a ce qu’il faut de mélodies pour faire secouer la tête... mais elle n’a pas le petit plus qui donne envie d’y revenir. Du coup, les compositions rentrent dans cette catégorie de travail respectable mais pas vérérable. Elles répètent des schémas trop classiques et de titre en titre l’album devient lassant. Alors que le premier morceau est convaincant et fait beaucoup taper du pied, l’envie d’appuyer sur stop est évidente vers la 5ème piste. Pas parce que c’est mauvais, mais parce qu’il n’y a pas assez d’inspiration et qu’on a envie de passer à autre chose. Trop rares sont les moments où l’on relève la tête, et c’est finalement le dernier titre, « Profetens Sorte Drøm », qui sort son épingle du jeu en changeant un peu de progression. Le rythme est plus pervers, les vocaux ont plus de variations, des chœurs s’y glissent aussi parfaitement. Il marque bien l’esprit et finit l’album sur une très bonne note.



Ensuite, je ne peux quand même que conseiller d’aller essayer. L’album aurait été plus marquant s’il était sorti à l'été 96, et là il se fond dans la masse, mais ayons du respect pour le travail de ces vétérans qui sont enfin parvenus à la sortir, leur galette...

2021 - Folter Records Black Metal notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 8.5/10

