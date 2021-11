Baxaxaxa - Catacomb Cult Chronique Catacomb Cult

Les Allemands de BAXAXAXA sortent leur premier album après presque 30 ans d’existence ! Vous y croyez vous ? Eh bien en fait c’est à la fois vrai... et faux. Car effectivement la formation avait sorti une démo en 1992, mais les membres s’étaient séparé tout de suite. Il a fallu qu’en 2017 le batteur, et lui seul, ait l’envie de relancer le groupe pour le faire renaître de ses cendres. Condemptor n’est pas allé très loin pour compléter le line-up et c’est à ses compères d’UNGOD qu’il a fait appel pour la guitare et la basse. Ils ont juste un petit peu plus hésité pour le chanteur, et ont finalement trouvé satisfaction en 2018 auprès des vocaux dégueulés de Traumatic, qui avait déjà été invité spécial pour UNGOD, et qui est aussi un vieux de la vieille, ayant appartenu au groupe de black NEMA dès 1993.



Alors je le dis tout de suite, BAXAXAXA n’est pas vraiment ma tasse de black, mais c’est donc pour cette seule et unique raison que la note ne décolle pas, car les amateurs de black première vague pur et direct devraient apprécier ces 8 compositions brûlantes et étouffantes. Voici de beaux et fidèles descendants de HELLHAMMER, qui parviennent à nous replonger dans une époque où le soufre était la seule odeur émanant du style. Et pourtant BAXAXAXA fait appel à quelques artifices que certains puristes exècrent par préjugés : du clavier, du piano, des choeurs, des samples (foudre...)... Mais voilà, ils sont employés de telle manière qu’ils sonnent complètement sataniques, maléfiques, et qu’ils ne font jamais vaciller les flammes de Satan ! Au contraire, ils ne font qu’acccentuer le côté oppressif et malsain de l’album.



Ainsi, comme la pochette le montre bien, le démon est parmi nous, et c’est sa fête. 48 minutes de black à son honneur. Il peut ainsi se sentir à l’aise et nous calciner d’un regard, tout en riant à pleine bouche. L’effet est assuré, et les frileux ont tout intérêt à en profiter pour se réchauffer cet hiver. Plus efficace que la veste moumoute, BAXAXAXA !

2021 - The Sinister Flame Black Metal 1ère vague notes Chroniqueur : 6 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Black Metal 1ère vague - 1992 - Allemagne

tracklist 01. Catacomb Cult 02. As the Moon Inhaled All Sunrays 03. Flame of Redemption 04. Kingdom Ablaze 05. Walpurgis Dancers 06. The Great Malicious Tongue 07. Ghosts of Törzburg 08. Temple of the Seven Keys

Durée : 47:41

parution 6 Août 2021