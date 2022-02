Vampyric Winter - Realms Of Spectral Darkness And Eternal Despair Chronique Realms Of Spectral Darkness And Eternal Despair

Difficile de trouver son chemin dans les méandres obscurs de l’underground Black Metal. Le mieux est encore de se laisser porter au gré des suggestions YouTube et autres publications Instagram ou bien si l’on a un peu plus de chance de suivre d’emblée les bons labels, ceux dont les sorties sont bien souvent synonymes de chouettes découvertes et malheureusement d’argent un peu trop dépensés… C’est le cas notamment d’Obscurant Visions, structure russe fondée à Moscou en 2020 et qui petit à petit, à coups de sorties de qualité (Old Nick, Vampirska, Mantiel, Saidan...), à su en effet attirer l’attention sur ses activités.

Parmi les groupes de sont roster qui n’ont pas encore été cités, on trouve un certain Vampyric Winter. Une jeune entité espagnole originaire de Barcelone dans laquelle on retrouve David Rodriguez aka Sanguinous Moth (ARNA, Northern Solitude, Nocturnal Tyrant) au chant et à la guitare et Manel-Song Ollé Chin aka Manel Woodcutter (Amargor, Nocturnal Tyrant...) à la batterie. Particulièrement actifs durant l’année 2021, les deux garçons ont sorti en plus de deux splits en compagnie de Xavarthan et Diminishing Spirit ce premier album intitulé Realms Of Spectral Darkness And Eternal Despair. Paru sur Bandcamp en mars dernier, il faudra attendre les mois de juin, juillet et août pour voir enfin débarquer les premiers supports physiques respectivement aux formats cassette, vinyle et CD.



Comme souvent avec ce genre de productions, pas besoin d’avoir fait de grandes écoles pour savoir où l’on met les pieds, l’artwork en noir et blanc, ces entrelacs tarabiscotés, ce maquillage et ces quelques chandelles étant effectivement suffisamment évocateurs pour savoir pertinemment, et cela avant même d’en avoir écouter une seule bribe, de quoi il retourne exactement. Adepte d’un Black Metal lo-fi volontairement produit avec les pieds, la musique de Vampyric Winter se destine comme l’essentiel de cette scène dite "Raw Black Metal" à tous ceux capables de passer outre ce que le commun des mortels jugerait comme tout à fait inaudible. D’ailleurs, au-delà du fait d’être capable de s’accommoder de ce que d’autres considèrent comme de véritables défauts, il y a surtout dans cet intérêt pour ce genre de Black Metal et ses atmosphères particulièrement dépouillées une certaine quête d’authenticité, celle des débuts où le genre se voulait sale, dangereux et subversif et certainement pas à la portée du moindre quidam. Alors tout ça peut sembler aujourd’hui un petit peu galvaudé à l’ère d’Internet où un simple clic suffit à mettre le monde à sa portée mais dans la mesure où le Black Metal est probablement l’un des genres les plus populaires dans les musiques dites extrêmes, ce retour aux fondamentaux à su naturellement trouver son public.



Bref, rien de nouveau dans tout ce que je vous raconte, tout comme ce que propose finalement le duo espagnol dont la musique s’inscrit dans le registre d’un Black Metal tout ce qu’il y a de plus traditionnel. Largement inspiré par la seconde vague norvégienne, Vampyric Winter y va de ses riffs froids, lointains et faméliques, de ces accélérations de Punk à chien et autres passages menés le couteau entre les dents à coups de blasts aliénants. À cette formule sans surprise s’ajoute des hurlements distants emplis de désespoir, quelques séquences moins tendues pour amener ce qu’il faut de reliefs et de nuances et un travail mélodique intéressant qui va venir nourrir des ambiances empreintes d’une certaine majestuosité mais également d’une mélancolie hivernale particulièrement plaisante. Si on passera bien volontiers sur cette introduction ("In The Darkness We Dwell") qui en guise de préambule peine quelque peu à convaincre (en plus de se terminer brutalement), on sera néanmoins rassuré de voir les Espagnols se reprendre très vite en main avec un "Forsaken Under The Eyes Of The Mortals" donnant un peu plus sérieusement le ton des choses à venir. Alternance de tchouka-tchouka et de blasts plus ou moins sauvages, voix lointaine, arrachée et possédée, riffs froids et épurés, mélodies simples mais néanmoins gorgées d’émotions... Il n’en faut pas davantage à Vampyric Winter pour régaler et donner envie de poursuivre l’écoute de Realms Of Spectral Darkness And Eternal Despair. À l’exception de "Fog, Whispers And Blood" et de "Snow Covers My Ashes" qui servent respectivement d’interlude et de conclusion purement instrumentales à la sauce Dungeon Synth, les autres titres de l’album suivent peu ou prou le même schéma ou sont en tout cas caractérisés par l’utilisation des mêmes ingrédients utilisés dans un ordre peut-être un petit peu différent. Quoi qu’il en soit, l’impact reste le même avec à la clef ce Black Metal authentique de très bonne facture qui à défaut de bouleverser l’auditeur réussit néanmoins à l’amener en voyage le temps d’une petite demi heure.



Alors je ne vais pas vous faire une tartine longue comme le bras pour un "simple" album de Black Metal lo-fi. Sachez juste, si jamais je n’avais pas été assez clair, que le cahier des charges a été ici scrupuleusement respecté et qu’en artisan appliqué et impliqué, Vampyric Winter offre avec ce premier album la promesse d’un bon moment sans pour autant bouleverser quoi que ce soit à l’ordre établi et plus généralement au genre tel qu’on le connait. Néanmoins, les amateurs de Black Metal cru et primitif apprécieront très certainement cette contribution des deux espagnols qui signent là un album efficace, bien ficelé, à la fois agressif et sombre mais néanmoins marqué par de belles mélodies discrètes apportant davantage de caractère et d’émotion à une formule pourtant cousue de fil blanc. Bref, si vous n’arrivez pas à trouver votre chemin parmi toutes les sorties Black Metal qui se font quotidiennement dans les bas fonds de l’underground, voilà un album parfait pour mettre le pied l’étrier.

