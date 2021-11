First Fragment - Gloire Éternelle Chronique Gloire Éternelle

Gloire Éternelle nécessitera toute votre attention et un nombre de fois plus que conséquent. Outre une durée passant de 56 minutes à 1h11, le niveau de technicité monte de plusieurs gros crans. Gloire Eternelle, presque six années se sont écoulées, First Fragment passe la puberté et ce coup-ci il va falloir transformer son cerveau en “cluster big data” pour absorber tout ce déluge de notes. Je vous mets en garde car cela pourrait en rebuter pas mal à sa découverte, moi même je passe souvent mes playlists Spotify en faisant une activité à côté. N’imaginez même pas écouter le morceau “In’el” (on y reviendra) de cette manière. Vous voilà prévenu. Toujours chez Unique Leader (véritable ovni du label) et désormais aidé du crayon classieux d’Adam Burke pour l’artwork, les Québécois verront l’arrivée du virtuose Dominic "Forest" Lapointe (Augury, ex-Beyond Creation) à la basse, le méconnu Nicholas Wells à la batterie et le guitariste Nick Miller pour remplacer le compositeur et membre fondateur Gabriel Brault-Pilon (grand frère du frontman).



Une grande inspiration, on se lance dans la chronique de ce pavé (aucunement péjoratif ici) ultra dense et technique certes mais avant tout particulièrement “mélodique”. Un fort penchant heavy des années 80 (Phil citant comme références Joey Tafolla, Paul Gilbert ou Yngwie Malmsteen) pour une quantité inhumaine de leads et soli (bien trouvé le clip du hit “Pantheum”) chaque minute, impossible à énumérer. Et quels soli ! Sans aucun déchet (un des principaux défauts à mon sens de Desolate d’Ophidian I) et possédant “une âme” en vous titillant les sens (“Ataraxie” (3:11) ou “Soif brûlante” (5:12)). Attendez là je ne vous parle que de la guitare à sept cordes. L’arrivée de Dominic "Forest" Lapointe à la six cordes fretless va tout chambouler, répondant aux attaques injouables et incessantes de Phil Tougas par des déferlantes de slap et de tapping. Aucun morceau n’est épargné, un groove des plus jouissifs (ah cette introduction de “La Veuve et Le Martyr”) rarement atteint pour le genre. Un plaisir décuplé par un mixage généreux du duo guitare/basse et une production “organique” assez éloignée des standards death technique moderne au “son 16 bits compressé”.



La comparaison avec leurs voisins Beneath The Massacre pouvait se faire jusqu’en 2016, ce n’est plus le cas. Les aspects “brutaux” sont mis en second plan par le chef d’orchestre Philippe Tougas, oubliez donc un retour à leur EP frontal. Lui-même le dit quant au style actuel de First Fragment, je cite “du power metal technique avec des blast beats et des vocaux gutturaux”. Effectivement le chant toujours incompréhensible (oui c’est bien en français) persiste et fera pâle figure face au “shotgun” Oliver Rae Aleron, peinant en puissance et au mixage relativement obscur. Côté fûts, le batteur Nicholas Wells reprend les techniques “extrêmes” de la brute Troy Fullerton (Severed Savior), gravity blasts et vélocité déconcertante mais “jouera” de la batterie aussi. Beaucoup ont oublié, mais vous savez un jeu d’instrument difficilement programmable, enfin un “groove” (l’introduction de “Soif brûlante”) et des plans (une “quantité” déconcertante) de caisse/cymbales désormais en parfaite symbiose avec la basse ainsi que les délires shred néo classiques et flamenco de Phil. Rappelez vous de ce morceau instrumental jouissif “L’Entité” sur



Une démonstration ahurissante de l’extraterrestre et stakhanoviste Phil seul à la barre, ce dernier reprendra d’ailleurs les compositions de son ex-compagnon Gabriel Brault-Pilon (“Sonata en mi mineur”, “Ataraxie” et “Soif brûlante”) et maillon faible (malgré tout le talent du gaillard) sur



2021 - Unique Leader Records Power/Death technique néoclassique notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Power/Death technique néoclassique - 2007 - Canada

tracklist 01. Gloire éternelle (08:41) 02. Solus (04:35) 03. La veuve et le martyr (05:37) 04. Pantheum (04:36) 05. De chair et de haine (09:03) 06. Sonata en mi mineur (05:45) 07. Ataraxie (05:16) 08. Soif brûlante (06:53) 09. In'el (18:54) 10. Mort éphémère (02:08)

Durée : 01:11:28

line up David AB / Chant

Phil Tougas / Guitare, Chant, Claviers, Percussions

Dominique "Forest" Lapointe / Basse

Nick "Thriller" Miller / Guitare

Nicholas "Le Fou" Wells / Batterie

parution 29 Octobre 2021

