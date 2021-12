Phaëthon - Sacrifice Doth Call Chronique Sacrifice Doth Call (EP)

Parfois les images peuvent être trompeuses et ainsi induirent en erreur. Ainsi, au vu du nom du groupe, aux consonances grecques, et de la pochette, je m'étais abusivement fait l'idée que Phaëthon était une nouvelle formation de black metal grec dont je suis assez friand, et le titre de cette réalisation étant pourtant sans être équivoque. En fait ce n'est pas du tout le cas, puisque le quatuor anglais formé l'an passé et comprenant des membres de Fen, Craven Idol ou bien encore de Crom Dubh est loin d'évoluer dans les sphères black metal, en dépit du curriculum vitae de leurs membres. D'ailleurs, le groupe s'est très rapidement mis en scelle pour nous proposer en novembre deux mille vingt ce premier EP, Sacrifice Doth Call, seulement quelques mois après sa formation, et qui a été réédité en format analogique et noble en février de cette année par le label Gates of Hell Records. Vous commencez à mieux cerner ce dont il sera question sur cet enregistrement?



En effet, qui dit Gates of Hell Records, veut forcément dire que nous allons avoir à faire à une réalisation évoluant dans les sphères du heavy metal traditionnel, une spécialité du label romain, avec toutes les images passéistes que l'on peut accoler à leurs productions depuis quelques temps. Les Anglais pratiquent ici en fait un epic metal de belle tenue et qui nous renvoie évidemment aux influences et références du genre. L'on ne peut évidemment faire l'écueil de citer des formations comme Omen, notamment pour le côté assez up-tempo de compositions telles que Sacrifice Doth Call ou Suncrater, comme influences évidentes, mais ce ne sont pas les seules. C'est évidemment assez efficace et l'on ne peut qu'apprécier les riffs et les lignes de guitares de Vrath qui s'en donne à cœur joie ici. C'est bourré de leads bien mélodiques et qui donnent forcément un souffle homérique à l'ensemble. Mais comme c'est un groupe anglais, il ne fait pas forcément les choses comme tout le monde et l'on sent aussi poindre des influences de la new wave of british heavy metal, je pense aussi bien dans le côté un peu plus virevoltant et tonique de l'ensemble, qui nous rapprocherait d'un Angel Witch ou des tous premiers Iron Maiden, mais également du côté de Pagan Altar pour le côté un peu mystique de l'ensemble.



Mais ce n'est pas la seule singularité de la formation, puisqu'ici le rythme n'est pas seulement incisif, le groupe sait aussi ralentir, comme c'est notamment le cas sur l'excellent Bless Us, O Ra et sur une bonne partie de The Final Border, mais aussi sur pas mal des compositions aux tempi plus élevés. Cela donne une belle ampleur à l'ensemble et étoffe ainsi des titres bien écrits et loin d'être linéaires. Et dans ces moments là, l'on sent bien des rapprochements avec certains groupes d'epic doom metal, et sans doute plutôt du côté de DoomSword, mais pas seulement. Je trouve que dans la manière d'aborder les choses, Phaëthon se rapproche parfois de leurs compatriotes de The Lamp of Thoth ou d'Arkham Witch. Aussi bien dans l'entrain qu'ils peuvent mettre sur un titre comme To The Gallows, que dans cette part de mysticisme dont sont empreints les compositions et qui donne à tout cela une ambiance assez unique, parfois renforcée par quelques nappes de claviers. Et puis le timbre de voix et son placement se rapprochent pas mal de Simon Iff et j'y retrouve un peu de cette verve. Ce sera sans doute un frein pour certain, mais je trouve que ce type de chant clair colle parfaitement à l'ambiance des compositions, aussi bien dans son côté parfois incantatoire, que lorsqu'il y met de l'intensité, notamment sur le final de The Final Beholder.



Ce qu'il y a de bien c'est que là où l'on pouvait craindre d'avoir quelque chose d'assez générique de la part des Anglais, eut égard au label où ils sont signés et, surtout, étant donné la hype qu'il y a en ce moment en terme d'epic metal, je trouve justement que les Anglais se démarquent du lot. Déjà, parce qu'ils sonnent un peu plus vieillot avec une production pas du tout tape à l'oeil qui sonne un peu poussiéreuse, comme si l'on venait d'exhumer un enregistrement du début des années mille neuf cent quatre vingt, ce qui donne, encore une fois, des points de rapprochements avec les références sus-citées. L'on a parfois l'impression que cela a été enregistré dans les conditions du live, ce qui pourrait expliquer certains placements hasardeux du batteur de temps à autres, et le côté parfois un peu cru de l'ensemble, comme ce fade out un peu abrupt sur Suncrater. Évidemment que les Anglais ne chamboulent aucunement la donne avec ces cinq titres, mais il y a ici un supplément d'âme qui fait que l'on retrouve bien ici une forme d'emphase et d'entrain assez communicative, pour ne pas dire assez enchanteresse. Ce qui fait que cela sonne assez frais même si les ingrédients sont assez communs étant donné le genre pratiqué. Nonobstant, il y a là une once d'originalité et surtout suffisamment d'inspiration pour captiver l'attention sur plus d'une demie heure. Évidemment, la palme revient à The Final Beholder, mais je dois avouer que l'entame de la réalisation est assez redoutable avec le titre éponyme.



Sacrifce Doth Call nous dévoile ainsi un groupe vraiment sûr de son fait et qui dégage déjà un réel potentiel et une certaine fougue. L'on ne s'ennuie aucunement sur ces cinq titres qui sont suffisamment variés pour nous maintenir en haleine et, surtout, tenir la distance sur la durée. J'espère en tout cas que Phaëthon ne sera pas un feu de paille et que le désormais quartet reviendra assez rapidement avec un album complet, car il y a clairement du talent, une certaine forme d'originalité et surtout de l'inspiration de bout en bout. Bref, si vous aimez le metal épique à l'ancienne et qui ne sonne pas comme surfait, ni comme prêt à consommer et encore moins avec une production lisse en plastique, nul doute que Sacrifice Doth Call vous comblera.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2021 - Gates Of Hell Records Epic Heavy Metal notes Chroniqueur : 3.75 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Phaëthon

Epic Heavy Metal - 2020 - Royaume-Uni

écoutez Sacrifice Doth Call

Suncrater

To The Gallows

Bless Us, O Ra

The Final Beholder

tracklist 01. Sacrifice Doth Call (05:29) 02. Suncrater (05:22) 03. To the Gallows (04:19) 04. Bless Us, O Ra (05:18) 05. The Final Beholder (12:32)

Durée : 33:00

line up Herr Berthelsen / Batterie

Aees / Basse

S. Vrath / Chant, Guitare, Claviers

parution 12 Février 2021

Essayez aussi Ironsword

Servants Of Steel

2020 - Alma Mater Records Alpha Centauri

Return of the Herakleids (EP)

2019 - Eat Metal Records Isen Torr

Mighty & Superior (EP)

2004 - Shadow Kingdom Records / Metal Supremacy Doomsword

The Eternal Battle

2011 - Dragonheart Records