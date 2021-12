Phrenelith - Chimaera Chronique Chimaera





Clairement, on pouvait attendre de Phrenelith autre chose qu’une redite de l’excellent Chimaera, emmenant son style vers un rendu encore plus obscur et hostile qu’auparavant. L’exploration commence, n’oubliez pas votre frontale !



Le ton est donné dès la funèbre introduction de « Awakening Titans », annonciatrice des maux à venir. Des nuages noirs se forment au-dessus de vos têtes et des voix caverneuses retentissent de nulle part. L’atmosphère est glacée, dark à souhait, durant ces 30 petites minutes. Que ce soit les notes de guitares épurées mais lugubres sur l’interlude instrumentale « Χίμαιρα », le bruit malaisant en intro de « Gorgonhead » semblant provenir d’une ancienne déité vengeresse avide de sang mais surtout la gestion des « silences ». C’est lorsque les Danois ralentissent le rythme et laissent les instruments parler que le froid se fait, implacable. Le dégoulinant « Phlegethon » en est le parfait exemple. Les premières secondes instaurent un climat inquiétant tandis qu’un râle surgit en écho et que les instruments se greffent formant peu à peu une boucle entêtante. Le rythme est lent et une étreinte invisible vous serre progressivement la gorge. Vous haletez et griffez vainement l’air pendant qu’une mélodie sinistre joue (magnifique passage à partir de 2,25 minutes qui aurait pu figurer sur un album de black ou de doom). Chimaera se place dans la droite continuité du court format Chimaerian Offspring, dont vous retrouvez ici trois titres. Ce prolongement, en version longue, met en lumière une autre facette du groupe avec une musique plus variée et, paradoxalement, plus sombre. Ce nouvel album perd donc en agressivité mais les nombreuses cassures et les baisses de régime apportent davantage de percussion aux morceaux et passages ravageurs comme sur le massif « Chimaerian Offspring - Part II » clôturant l’album.



En effet, si l’on note encore quelques instants d’intense sauvagerie (miam, ce choc électrique sur « Gorgonhead »), Chimaera diversifie son propos, une atmosphère funèbre en guise de fil rouge. Clairement, la sortie sur le label Nuclear Winter, tenu par Anastasis Valtsanis (leader d’un certain Dead Congregation), s’explique aisément à l’écoute de ce death metal opaque, faisant sienne une peinture d’une nuit absorbant le monde. Une étude dont on ne peut que regretter sa réalisation sur un format aussi modeste : telle allégorie mérite d’être étalée et appuyée, ce que ne fait pas assez Phrenelith pour convaincre pleinement en dépit d’une exécution de haute tenue. Prenant le contre-pied d’un



