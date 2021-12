Olio Tähtien Takana - Spectral Katharsis Chronique Spectral Katharsis

Maintenant que v-KhaoZ est une star, tout le monde doit se ruer sur ce projet méconnu ! L’homme aura mis du temps à trouver la reconnaissance, mais depuis qu’il est revenu aux affaires en 2016, il n’a pas chômé, et sa musique a surtout trouvé un écho grâce à deux de ses formations : DRUADAN FOREST et VARGRAV ! Certains diront qu’il est aussi connu pour sa participation à d’autres groupes, dont OATH, AZAGHAL ou HIN ONDE, mais il se contentait d’y faire la batterie. Désormais, il est bien plus indépendant, et fait le plus de choses par lui-même, seul.



Sauf dans OLIO TÄHTIEN TAKANA ! Là, il a décidé pour son troisième album de s’accompagner d’un chanteur, et il s’agit de Hellwind Inferion, membre de DESOLATE SHRINE (death) et SARGEIST (black). Et il faut véritablement oublier les deux premiers albums de ce projet sortis tous deux en 2017 car c’est un réel nouveau départ qui est opéré ici. Et un départ en trombe ! Les intentions sont claires : n’être ni redondants, ni inutiles. Et donc ne surtout pas proposer que leurs projets parallèles font déjà. Bien entendu, une certaine patte pourra se retrouver ici ou là, mais il y a des caractéristiques propres à ce Spectral Katharsis, et elles sautent aux oreilles. Tout d’abord, ce sont les claviers frénétiques. Les ressemblances avec LIMBONIC ART et OBTAINED ENSLAVEMENT se font sentir de suite, mais avec des effets sonores et un visuel qui font référence au cosmos. Du black metal galactique furieux, pris dans des pluies d’astéroïdes et se retrouvant par moment dans un vide quasiment sombre, mais menant souvent vers des créatures malintentionnées. Mais attention, je n’ai pas cité BAL SAGOTH parce qu’on ne franchit pas la ligne qui rendrait l’ensemble un poil nanardesque.



C’est en grande partie grâce à la deuxième caractéristique : une large palette vocale très maîtrisée et très solide. Des cris, des hurlements, de la douleur, mais aussi de la torture. Les timbres sont variés et ajoutent beaucoup de sensations, beaucoup de nuances. Par contre ils ne partent pas dans les aigus, et ne permettent pas de comparer complètement OLIO TÄHTIEN TAKANA à ARCTURUS.



Du coup, cet album sent bon la deuxième partie des années 90, mais il ne sent pas le réchauffé, car le groupe sait parfaitement s’approprier le passé pour en faire son présent. Très immersif, il a juste le désavantage d’être un peu long. 12 pistes, 54 minutes. Une seule fait 8 minutes quand les autres ne dépassent pas les 5, mais il y a tout de même une impression d’essoufflement par moments.

