Frightful - Spectral Creator Chronique Spectral Creator

Si la Chine n’a pas la scène Metal la plus développée ni la plus connue à l’étranger elle peut en revanche s’enorgueillir de posséder à l’heure actuelle un des labels les plus prometteurs, connu sous le nom d’Awakening Records et dont on a déjà pu tester la qualité des signatures via les très bons opus d’AMORPHIA, CASKET GRINDER et OSSUARY. Dernier arrivé au sein de son catalogue FRIGHTFUL nous balance un Death/Thrash à l’ancienne et ultra-calibré, mais qui fait parfaitement le boulot en enchaînant riffs affûtés et parties rythmées tout en variations avec fluidité et panache. Arrivant de Gdańsk en Pologne le combo formé en 2016 nous dévoile ici son premier opus après avoir sorti depuis sa création plusieurs disques sous les différents formats, qui lui ont permis de trouver sa voie et de prendre de l’expérience. Car hormis le nouveau venu à la seconde guitare le trio restant ne dépasse l’âge de vingt-deux ans et a clairement progressé depuis sa première sortie officielle en 2017, qui montrait des accents Grindcore sympathiques mais au rendu général encore un peu léger et immature. Depuis celui-ci a peaufiné son style tout comme son écriture devenue plus mature et professionnelle et dont le résultat général ne va pas décevoir, vu que les espoirs placés en l’entité sont ici comblés et offrent un très bon disque qui s’écoute facilement et sans fautes de goût relatives, confirmant le renouveau de la scène polonaise qui après CHAINSWORD voit émerger un nouveau nom à suivre.



Il ne faut d’ailleurs pas longtemps pour s’en apercevoir tant l’ouverture intitulée « Astral Freeze » montre déjà toute la qualité technique de chacun des membres, qui nous renvoient dans un bon vieux Thrash allemand des années 80 vu que ça joue à toute vitesse de façon quasi-continue. Aidé par un sens du riff bien agressif et aiguisé comme il faut (ainsi que par des passages remuants et propices au headbanging) l’ensemble se montre redoutable d’efficacité via son côté frontal et presque primitif, un schéma que l’on va retrouver également dès la plage suivante (« Destructive Species ») de façon tout aussi réussie et où un semblant de mélodie agréable se fait entendre via l’apport du solo. Si ce morceau reste mené à cent à l’heure on y voit l’ajout d’un son plus gras où le Metal de la mort montre le bout de son nez, à l’instar d’une densité plus importante sans que cela ne fasse pas perdre de la fluidité à l’ensemble, tant tout cela est là-encore parfaitement mené. D’ailleurs l’accroche générale va aller crescendo et ce tout d’abord grâce à l’excellent « Abhorred » où la densité se voit renforcée vu que toute la palette technique des gars est mise en avant ainsi que tous les tempos possibles où explosivité et lourdeur se mélangent sans problème, amenant des ambiances rampantes et tribales parfaites pour assommer l’auditeur qui se voit emmener dans une noirceur supplémentaire. D’ailleurs le pied est toujours levé dans la suite intitulée « Soul Separate » qui joue là-aussi sur l’alternance et où émerge un côté massif fort agréable et parfait pour taper du pied, le tout sans y perdre en violence ni en qualité.



Autant dire qu’arrivé au bout de cette première moitié d’album on ne peut qu’être satisfait tant le résultat est convaincant au possible, et cela sera également le cas de la seconde partie même si avant qu’elle ne débute on a droit au long instrumental « Breaking The Twilight », qui sera la seule faiblesse de ce long-format tant ça n’amène absolument rien et surtout ça s’étire inutilement tout en se montrant très vite répétitif… et ce malgré les arpèges doux et apaisants qui montrent que les mecs savent aussi avoir une tendresse sous leurs aspects rugueux et bourrus. Ce point de détail va néanmoins s’entendre à nouveau avec plus de succès dans la très bonne conclusion (« Spectral Creator ») qui clôt les hostilités de la manière presque la plus brutale qu’il soit, tant ici ça n’est qu’un océan de violence éruptive menée à fond les ballons de manière pratiquement continue, et où l’énergie déployée y est hyper importante. Avant cela les jeunots vont encore nous régaler de leur talent sur l’équilibré et tentaculaire « Crimson Dawn », qui malgré sa durée plus imposante ne se montre jamais redondant via la présence de riffs grassouillets et là-encore de moments massifs et lourds au milieu des déferlantes, point plus poussé encore sur le différent et très bon « Those Who Burns For Might ». Car ici bien que la rapidité ne soit pas oubliée celle-ci est mise un peu sur le côté au profit d’une obscurité totale et d’un jeu de montagnes russes qui ne cesse jamais, pour un rendu implacable qui signe aussi la fin des ralentissements, vu que ça va repartir de nouveau en mode formule 1 sur le plus primitif et dépouillé « Angel Waste » où là-encore règne l’influence des vieux KREATOR, SODOM et consorts historiques d’outre-Rhin.



Autant dire qu’on ne s’ennuie pas un seul instant tout du long de ces presque trois-quart d’heure d’excellent son qui défoule et fait du bien, tant ces p’tits jeunes ont déjà tout compris dans l’exécution comme dans la façon de faire sonner leurs compositions qui ne s’embarrassent pas de futilités ni d’excès techniques inutiles. Ne se montrant jamais ennuyeux ce premier chapitre a tout ce qu’il faut pour satisfaire les fans de gros son à l’ancienne (et ce même si on pourra reprocher un côté interchangeable au niveau de la construction générale et des plans instrumentaux - qui n’ont finalement rien de rédhibitoire), tant l’ensemble s’écoute d’une seule traite et avec un plaisir non-dissimulé. Avec en prime une production chaleureuse et naturelle qui rend grâce à chaque note des instruments on ne peut que s’incliner devant le travail accompli et féliciter avec ardeur la bande qui signe une réussite indéniable et confirme que le old-school est en forme cette année, surtout quand il vient de pitchounes au talent immense et à l’envie d’en découdre contagieuse.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE