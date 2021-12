Gràb - Zeitlang Chronique Zeitlang

Deux groupes au nom presque similaire, ce n’est pas si rare, mais là le hasard a fait qu’ils ont sorti leurs albums la même année. Il ne faudra donc pas confondre GRAB le grec avec le chanteur de DODSFERD au micro, et GRÀB avec un accent grave l’allemand. Ce dernier a commencé ses activités en 2015, mais ne les a concrétisées que récemment, en sortant enfin son premier album. Il faut dire que les premières années ont été mouvementées, avec des départs de membre avant même que la musique soit terminée. Le line-up est donc très simple, avec deux seuls membres officiels : Grànt aux vocaux, Gråin aux guitares et à la basse. Le premier est aussi membre de EUDAIMONY et TRINITAS, le deuxième de SCHRAT et GRÅINHEIM. D’autres personnes sont venues leur prêter main forte, mais elles sont toutes considérées comme étant de session. Et il y a pourtant du beau monde. P.K. d’ABIGOR fait des guitares, Sebastian Schneider de SONIC REIGN est à la batterie, Morean et Paymon de DARK FORTRESS font respectivement des vocaux et les claviers.



Sur le papier, on a du beau monde et l’on peut espére de la qualité. Sur le visuel aussi d’ailleurs. Regardez-moi cette pochette ! J’adore. Mais ce que j’adore encore plus, c’est de découvrir qui l’a faite. Une légende ! Un mythe ! Un Dieu vivant ! C’est Benjamin König ! Oui, celui-là même des défunts LUNAR AURORA ! Il avait déjà réalisé des artworks pour ses propres formations et quelques autres, mais il s’était fait très rare ces dernières années. Le dernier travail que je connaissais de lui avait été pour WINDSWEPT, en 2017. C’est un plaisir de le retrouver, certes, mais c’est surtout symbolique, car sa participation vient en quelque sorte adouber GRÀB, et lui donner une légitimité encore plus grande.



GRÀB avait-il besoin de légitimité ? Eh bien oui, ou en tout cas oui, celle de LUNAR AURORA parce que figurez-vous que c’est bien la plus grande inspiration des compositions de cet opus, et qu’elle est particulièrement palpable ! Beaucoup, beaucoup d’éléments y font référence. La musique bien entendu, avec cette capacité à créer une tempête de neige et à y glisser de la mélodie fine, fragile et touchante. LUNAR AURORA a toujours été un modèle pour moi, et je retrouve des sensations très proches, très jouissives et douloureuses en même temps ! Les ambiances s’en rapprochent également grâce à des effets sonores qui provoquent des images visuelles, comme sur cette introduction simple mais efficace : des pas dans la neige qui mènent à un lieu mystique où des corbeaux coassent, où un homme déclame, où l’ambiance est pesante.



LUNAR AURORA, mais pas que ! Car il y aussi de nombreux passages sur lesquels la furie l’emportent et qui font alors penser à un autre monument du genre : GRAVELAND ! Il suffit d’écouter « Nordwand » pour le constater ! GRÀB navigue ainsi entre ces deux énormes références, et s’en sort terriblement bien. Tous les éléments y sont placés avec parcimonie et dans un équilibre magique ! Les claviers, les solo, les différents timbres des vocaux ! Cet album est riche, cet album est habité, cet album est véritablement l’une des meilleures découvertes de cette année 2021 !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2021 - Trollmusic Black Metal Atmosphérique notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 7/10

plus d'infos sur Gràb

Black Metal Atmosphérique - 2015 - Allemagne

écoutez Nachtkrapp

vidéos Nachtkrapp

Gràb

Extrait de "Zeitlang"

tracklist 01. Sched oreidig (intro) 02. Nachtkrapp 03. Zeitlang 04. Weizvåda 05. Nordwand 06. A dåg im Herbst 07. Auf da roas 08. S' letzte g'leit 09. A gråbliacht

Durée : 61:18

parution 1 Octobre 2021

Essayez aussi Blurr Thrower

Les Voûtes

2021 - Les Acteurs de l'Ombre Grave Circles

Tome II

2020 - Les Acteurs de l'Ombre Astaroth

Organic Perpetual Hatework

2005 - CCP Records Eldamar

The Force of the Ancient Land

2016 - Northern Silence Productions Belore

Journey Through Mountains and Valleys

2020 - Northern Silence Productions