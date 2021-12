Craneium - Unknown Heights Chronique Unknown Heights

Une pochette intrigante, un genre que j’affectionne et des origines nordiques, il n’en fallait pas plus pour que je me penche sur le cas de CRANEIUM, combo finlandais dont la formation remonte à dix années en arrière. Forts d’un bagage de déjà deux albums studios et d’une flopée de programmes courts, voici donc un groupe alliant fraîcheur relative et solide expérience, ses membres n’hésitant pas à qualifier ce « Unknown Heights » comme leur œuvre la plus aboutie.



Musicalement parlant, CRANEIUM agence avec application bon nombres d’éléments familiers pour les amateurs du genre stoner, quand bien même le quatuor prend bien garde à cloisonner sa musique dans un carcan trop étroit ; où l’on retrouve le grain caractéristique de guitares fuzz, le groove tranquille d’une section rythmique se remémorant son dernier trip oriental en date ainsi que les poussées de fièvre heavy de chanteurs dépassant rarement 38,5°C. Sans jamais trop pousser les limites d’une machine bien huilée mais un brin ronronnante (quelques solis agréables mais trop courts et propres sur eux, une section rythmique à l’apport limité), Andreas Kajàn et Martin Ahlö déroulent donc sans forcer des séquences doom un brin trop gentillettes pour convaincre, quand bien même le niveau de jeu moyen très correct de l’ensemble aidera l’auditeur à se laisser porter jusqu’au dernier riff. La tiédeur de la production (signée Joona Hassinen) et le chant passe partout achevant de tirer vers le bas un « Unknown Heights » se heurtant au plafond de verre du talent des forces en présence, on aura donc du mal à miser plus qu’un kopeck sur CRANEIUM, dans un genre musical foisonnant de formations bien plus habitées.

2021 - The Sign Records Heavy/Stoner/Doom

plus d'infos sur Craneium

Heavy/Stoner/Doom - 2011 - Finlande

écoutez Unknown Heights

tracklist 01. A Secret Garden 02. Somber Aeons 03. Weight To Carry 04. Shine Again 05. The Devil Drivers 06. Unknown Heights

Durée : 35:01

line up Andreas Kajàn / Guitares, Chant

Martin Ahlö / Guitares, Chant

Jonas Ridberg / Basse

Joel Kronqvist / Batterie

parution 15 Octobre 2021

