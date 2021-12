Goldspire - Goldspire Chronique Goldspire

Attention, artwork trompeur! Point de death metal old school bas du front à l’horizon, quand bien même GOLDSPIRE vient tout droit de la patrie de Rogga Johansson. Du Suédois pur jus donc mais du raffiné, sombre comme attendu tout en se parant d’une noirceur à la délicatesse doom bienvenue, mâtinée de touches jazzy tout sauf artificielles. C’est à souligner d’emblée, saxophone et flûte ne sont pas jetés en pâture aux cerbères affamés de l’autoroute vers l’enfer ; ici, à défaut d’un trajet direct, on emprunte davantage les chemins de traverse d’un death progressif alternant avec brio passages atmosphériques avec séquences attendues de rouleau compresseur rythmique, au demeurant fort bien exécutées (un line-up au pedigree reconnu avec des ex-USURPRESS, SARCASM et j’en passe). Habité comme un vieil OPETH, noir comme l’album du même nom signé CALLISTO, ce premier sang au charme vénéneux coule d’une source mortifère diablement séduisante, du chant d’outre-tombe caressant l’amateur de death millésime 90’s aux riffs maladifs plongeant illico l’auditeur la tête sous l’au-delà.



Maîtrisant son sujet jusqu’au bout des ongles incarnés du ravissant cadavre jaunâtre de la pochette, GOLDSPIRE évite les écueils les plus évidents de ce type de production ; le systématisme dans l’intervention des cuivres, incorporés comme parties prenantes des compos (remplaçant les leads poste pour poste) et non pas saupoudrés ça et là pour faire style. La durée du programme ensuite : du haut de ses 35 minutes, « Goldspire » donne plus envie d’appuyer sur la touche replay que d’arrêter les frais à mi parcours, frustrant même l’auditeur qui n’aurait pas craché sur une poignée de minutes supplémentaires. A déguster avec un café noir sans la moindre trace de sucre ou un bonne Guinness bien âpre, en préparant son prochain black trip en terres scandinaves.

