Hegemon - Sidereus Nuncius Chronique Sidereus Nuncius

HEGEMON. Mais aussi que j’en veux au groupe de toujours nous faire autant patienter ! Certes, le deuxième album est sorti deux ans après le premier, en 2002, mais c’est par la suite une attente très désagréable qui nous a été imposée. 6 ans pour avoir un troisième album, puis 7 encore pour un quatrième qui a été chroniqué sur Thrashocore en 2015, et 6 de plus pour découvrir un cinquième, celui d’aujourd’hui ! Du coup, 5 albums en 21 ans, c’est rageant. Et pourtant peu de changements s’opèrent dans le groupe à chaque fois. Cette fois-ci encore, la plus grosse nouveauté ne vient ni du line-up ni du style musical, mais du label. La collaboration avec Season of Mist aura duré deux sorties, et c’est désormais les autres Français des Acteurs de l’Ombre qui l’accueillent. Le label prouve une nouvelle fois qu’il s’est diversifié.



HEGEMON est sinon toujours aussi stable, sur tous les points. Les 5 membres sont toujours les mêmes, et la musique est toujours aussi percutante, agressive et surtout implacable et bien entendu avec des petites touches mélodiques déchainées. Le groupe reste à nouveau un modèle du black metal direct et puissant efficace, carré ! Il n’y a comme d’habitide rien à reprocher à ces 8 nouvelles compositions qui offrent une grosse leçon en 43 minutes. Ce qui impresionne toujours autant, c’est que les musiciens apportent chacun leurs compétences et se complètent parfaitement. La batterie, la guitare, le chant… Tout est impeccable ! Même la basse a droit à ses espaces, comme sur la 4ème minute de « Shape Shifting Void ». Tout l’album est extrêmement solide ! Et en plus des petits ajouts viennent toujours parfaire le tout : guitares acoustiques, légers vocaux féminins, quelques notes de clavier…



