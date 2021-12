Anguis Dei / I'm Ruins / Chemin de haine - N.O.I.R. volume II Chronique N.O.I.R. volume II (Split-CD)

SÜHNOPFER, AORLHAC, N.K.V.D., KAWIR ou encore CHRISTICIDE. Et puis il s’est fait moins présent quelques temps, ne proposant plus que de rares sorties vinyles ou rédditions, jusqu’au numéro suivant : 2021, l’année d’un retour à de la nouveauté, avec des albums des deux groupes belges DOODSDREK et LUGUBRUM, un EP des Japonais d’AVSOLUTIZED…, mais aussi le split dont on va parler ici. Son nom : N.O.I.R. volume II ! Encore un numéro ! Et il renvoie bien évidemment à un volume I. Celui-ci remonte à 2009 et n’était sorti qu’au format vinyle. Le titre N.O.I.R., hormis le sens évident de « Ténèbres, » était également utilisé pour « Nécromancie Outrancière et Irresponsabilité Religieuse ». Trois groupes avaient été invités à participer : ARKHA SVA, SACRIFICIA MORTUORUM et LUGUBRUM.



Pour le volume II, toujours trois groupes et des surprises : ANGUIS DEI, I’M RUINS et CHEMIN DE HAINE. Par contre nouveau sens pour N.O.I.R. : « Nihilisme Orthodoxe et Insanité Rigoriste » et un seul morceau par formation pour un total de 21 minutes.



Premier à entrer en piste, le Japonais d’ANGUIS DEI qui a sorti plus tôt dans l’année son premier méfait chez Drakkar, ARKHA SVA et celui de JUNO BLOODLUST. Et leur talent conjugué est une nouvelle fois excellent. Leur black metal symphonique est ultra puissant, comme aucune autre formation ne sait en faire à notre époque. La composition est survoltée, et les vocaux du Japonais sont toujours aussi jouissifs. Il les module sans aucune difficulté du grave au saturé en passant par la voix de tête et se reconnait ainsi entre mille. Les claviers à partir de la deuxième minute ajoutent le coup fatidique. Ce titre est une déferlante de plaisirs noirs !



Le deuxième morceau est proposé par I’M RUINS, nouvelle formation collaborative activée par notre chanteur japonais d’ANGUIS DEI, encore lui, et l’une des grandes figures françaises des musiques sombres : Hylgaryss. Lui aussi nous a déjà gâté en 2021 en lâchant la bombe du premier album de LE PROCHAIN HIVER, mais c’est depuis plus longtemps qu’il nous traumatise avec DARK SANCTUARY, WINTER FUNERAL ou encore KRISTALLNACHT. Ce morceau est différent de ce qu’ils font habituellement, avec un rythme lent et des airs déstructurés. Les vocaux aussi sont plus sages que d’habitude et convaincront ceux qui se plaignent des « effets bizarres » d’ARKHA SVA et compagnie. Musicalement, le résultat est calme mais angoissant, comme un BLUT AUS NORD ou un DEATHSPELL OMEGA tapi dans l’ombre.



Et enfin, troisième morceau et troisième groupe : CHEMIN DE HAINE ! Là, on est censé avoir les yeux ronds comme des billes parce que le groupe culte de l’underground français depuis 1994 n’avait pas donné signe de vie depuis trèèèèèèèès longtemps. Il prouve en une seule piste qu’il manque à notre scène, et que son retour véritable, avec un album, serait une énorme séisme. Du black metal fort et torturé, dur et malsain, avec une touche de progressif sombre. Avec une voix féminine qui lit un texte marquant. Avec un vocaliste habité par toute la souffrance du monde. Avec des choeurs qui viennent légèrement accompagner les derniers instants de douleur... C’est magnifique. C’est l’équilibre parfait de tous ces sentiments que le black metal essaie toujours de nous transmettre, mais réuni en une piste unique de 8 minutes.



20:41. C'est la durée officielle de ce split, mais il faut bien prévoir une heure pour l'écouter à chaque fois car il est impossible de ne pas avoir envie de le réécouter trois fois. Il se met en boucle, il dévoile ses détails au fur et à mesure. Il est finalement indispensable, et doit être écouté au plus vite !

2021 - Those Opposed Records Black Metal notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Anguis Dei

Black Metal Symphonique - 2014 - Japon Chemin de haine

1994 - France I'm Ruins

2021 - International

tracklist 01. Anguis Dei - Le Ciecle des Deuils 02. I'm Ruins - Defying the Black Theory 03. Chemin de Haine - La Souffrance est Ailleurs

Durée : 20:41

parution 30 Août 2021

