Katavasia - Invoking the Spirit of Doom Chronique Invoking the Spirit of Doom (EP)

L’an passé, Katavasia nous avait proposé son deuxième album, Magnus Venator, qui avait été une belle surprise pour tout amateur de black metal mélodique. Il faut dire que le quintet athénien n’avait pas fait les choses à moitié, et que, pour une fois, la réunion de musiciens aux curriculum vitae assez conséquents n’avaient pas donné lieu à une claire déception. Pourtant bien occupés par leurs projets respectifs et divers, les membres de Katavasia ont tout de même pris le temps de nous sortir le présent EP, Invoking the Spirit of Doom, sorti chez Iron Bonhead Productions, le label allemand confirmant ainsi son grand amour pour le scène grecque depuis quelques temps - Kawir, Cult of Eibon, pour n’en citer que quelques uns. Premier signe qui ne trompe pas quant à la qualité de cette réalisation, c’est cette pochette un peu étrange et qui fait un peu penser à un spectacle de marionnettes, mais rien d’enfantin ici-bas, mais bien quelque chose d’ouvertement maléfique.



Deux titres composent cette réalisation, pour à peine dix minutes, et ces deux titres se veulent comme une sorte d’hommage envers la scène black metal des années quatre vingt dix. Et l’on doit avouer que l’hommage est assez probant, mais il ne faudra pas s’attendre non plus à un propos passéiste et rétrograde. Katavasia demeure en effet attaché à son black metal mélodique, résolument épique et toujours aussi efficace. C’est d’ailleurs un réel régal que de se délecter des mélodies de guitares, en sachant qu’il y en a trois chez cette formation, et de se laisser prendre par ces rythmiques très soutenues tout le long de ces titres. Et l’on a surtout l’impression que l’inspiration n’a pas l’air de s'étioler chez les Hellènes. C’est même toujours aussi fort et puissant que d’entendre ces riffs entraînants, ces mélopées épiques et bien ficelées et ces compositions bien ciselées. Si parfois l’on peut avoir peur pour ce type de format, pour le coup le quintet n’a pas fait dans la demi-mesure: c’est complet de chez complet, et l’on n’a pas ici de chutes de studio du précédent opus. Si le titre Descending the Acheron est quasiment tout le temps pied au plancher, l’on appréciera le côté plus nuancé et l’alternance des rythmes sur Premonition of Doom et notamment son riff principal avec sa mélodie qui reste bien en mémoire, vous savez, ce type de mélodies qui vous font lever fièrement le poing en l'air.



Je trouve difficilement de faiblesses dans ces deux titres qui prennent assez aisément des dimensions homériques, même si leur durée est assez courte. Mais en tout cas les sensations de marches victorieuses ou de processions nocturnes pour célébrer une fin proche viennent très rapidement à l’esprit. En cela les quelques nappes de claviers insérées de temps à autres apportent cette dimension un peu mystique, aspect peut-être mis plus en avant sur cette réalisation que précédemment. Mais c’est toujours bien amené. Outre le travail très complet des guitaristes, et qui ne donnent jamais l’impression de flancher en terme de bonnes idées, il y a évidemment Stefan Necroabyssious qui crève l’écran sur ces deux titres. Son chant à la fois rugueux et bien écorché fait vraiment merveille sur ces deux titres, optant assez souvent pour une posture un peu plus théâtrale et grandiloquente. Sa prestation est vraiment de très haute qualité et c’est sans doute la cerise au sommet du gâteau, tant il vient parfaire l’excellence de la musique et les qualités d’écriture déployées sur ces deux titres. Dans tous les cas, ces derniers n’ont aucunement à rougir par rapport aux titres présents sur les deux premiers albums.



Invoking the Spirit of Doom est en tout point une belle réussite, même si l’on ne peut qu’être frustré de n’avoir à peine que dix minutes de nouveauté de la part de Katavasia. Mais pour le coup, la qualité est belle et bien au rendez-vous, le groupe ne semblant pas s’épuiser, malgré une grande activité artistique pour certains. Il y a tout autant une forme de grandeur et même de splendeur chez cette formation qui reste pour moi l’une des plus intéressantes en provenance de Grèce. Surtout, même si les musiciens officiant ici sont loin d’être des débutants, je trouve qu’il y a tout de même une certaine fraîcheur sur cette réalisation, qui sait être terriblement efficace tout en mettant à l’honneur la dextérité des musiciens. Comme quoi, il va falloir continuer de pouvoir compter sur un groupe comme Katavasia dont l’inspiration est loin de se tarir.

2021 - Iron Bonehead Productions Black Metal notes Chroniqueur : 5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Katavasia

Black metal épique - 2014 - Grèce

écoutez Descending to Acheron

Premonition of Doom

tracklist 01. Descending to Acheron (05:03) 02. Premonition of Doom (04:32)

Durée : 09:35

line up Necroabyssious / Chant

Foivos / Batterie

Panos / Guitares

Achilleas C. / Guitares, Basse

Dimitris K. / Guitares

parution 1 Octobre 2021

