Le groupe russe n’a pas toujours réussi à convaincre. Et en disant ça je ne parle pas encore de ce 4ème album, mais de ce qu’il a montré depuis ses débuts en 2013. Il a pourtant eu des occasions de se faire connaître, et sa carrière semblait même progresser à chaque sortie. Le premier album était paru sur un petit label de son pays, puis le deuxième avait été soutenu par un autre mexicain. Puis en mai 2017 SPELL OF DARK avait proposé un EP sur son bandcamp qui fut repéré par un géant allemand du black metal : Northern Silence Productions ! L’assurance d’une promotion importante et d’une visibilité décuplée ! Le label n’attendit pas cependant qu’un nouvel album sorte et reproposa juste l’EP au format CD digipack en 2018. Ce label fonctionne souvent comme ça, faisant des découvertes d’EP ou d’albums sortis en digital et les proposant au format physique. Avouons que c’est moins risqué que de signer pour des compositions à venir qui seraient décevantes... Moins courageux et moins osé aussi mais bon… Le contrat n’a d’ailleurs pas été renouvelé, et SPELL OF DARK a repris ses habitudes en sortant en 2019 un troisième album au format digital, et en faisant de même avec le quatrième 2 ans plus tard du quatrième. Et cette fois-ci c’est le polonais Wolfspell Records qui a décidé de les prendre sous son aile.



Le travail est à nouveau entièrement réalisé par un seul homme, un homme qui se cache sous les initiales V.T. et qui s’obstine à faire tout lui-même, des instruments aux vocaux. Nombreux sont les artistes à y parvenir, et parfois c’est même plus pertinent que de travailler avec des sbires qui ne comprennent pas l’ambiance désirée, mais le problème ici, c’est que les lacunes du monsieur s’entendent à chaque recoin. L’ensemble des morceaux ont une odeur de DIY un peu gênante. Les compositions sont simples, l’exécution est simple, les parties vocales sont simples. Tout est simple, mais sans avoir le charisme qui permettrait de l’accepter. Et l’ensemble des 7 pistes en souffrent, toutes trop linéaires. C’est même le sommeil qui l’emporte à cause de riffs lassants répétés à l’excès, d’un rythme qui reste toujours lent et d’un chant uniquement composé de souffles. Ces riffs ne sont pas mauvais mais tellement pauvres. Le rythme lent pourrait provoquer des sensations mais ce n’est pas le cas ici. Le souffle continu en tant que chant principal limite vite les possibilités.



En un mot, Ghost from the Past est chiant. Il faut parfois attendre de longues parties instrumentales pour avoir un petit sursaut intéressant , comme « Age » qui a au bout de 6 minutes soporifiques 50 secondes de final correct. Et même la reprise finale est inutile, réussissant à casser le charme de l’original. Il s’agit de « Everloving » de MOBY. Donc je dis non une nouvelle fois au Russe et à son black atmosphérique sans saveur..

