La musique aussi, d'ailleurs. The Broken Seal, sorti à la rentrée 2021 sur Dark Descent Records, confirme malheureusement la méforme du trio devenu duo suite au départ du bassiste polonais Cvltvs en 2020. Pourtant, on note un retour au style de The Broken Seal n'a que des défauts. Non, Lvcifyre conserve quelques bons voire très bons points. Le son, déjà. Dantesque ! Les blast-beats, ensuite. Quelle poutrerie ! Dommage que ça ne balance pas la purée plus souvent. Rien à redire sur la performance du Portugais Menthor (Death Like Mass, Enthroned, Nightbringer, etc.) qui porte l'œuvre de manière magistrale, à l'instar de son compère T. Kaos. Pour la partie chant du moins, toujours l'un des points forts de Lvcifyre. De nouveau accompagné par l'excellent Mark of the Devil (Culte des Ghoules) dont les cris de gargouilles collent toujours autant des frissons, le frontman en impose par son growl profond et polyvalent dont les nombreuses variations contribuent énormément à l'atmosphère occulte, sombre et angoissante de The Broken Seal. Une ambiance palpable à placer elle aussi dans le panier des réussites, tout comme cette basse discrète mais bien présente ou ce groove dark morbidangelien qui ressort en de nombreuses occasions.



Malgré ses qualités indéniables qui rappellent de temps en temps pourquoi Lvcifyre avait marqué la scène death/black au fer rouge, The Broken Seal ne laissera pas un souvenir impérissable. L'opus se révèle tout simplement beaucoup moins prenant. Quand The Broken Seal n'offre que des soubresauts du passé. J'ose le dire, on s'ennuie souvent à son écoute en raison d'une trop grande répétitivité. La faute à des riffs devenus génériques qui se répètent trop souvent, à quelques exceptions près. Toujours les mêmes tremolos qui tournent et sont tenus trop longtemps, trop de "stop and go". Toujours ces coups épars de tom basse pour souligner l'aspect inquiétant, sorte de coups de semonce que l'on voit arriver à l'avance et qui par conséquent perdent tout leur impact. Toujours le même type de samples en intro et en outro des morceaux. Des morceaux souvent poussifs qui ont bien du mal à décoller ("Headless Rite" ...) et à intéresser sur la durée. La deuxième moitié de l'opus à partir de "The Broken Seal" se montre plus convaincante, tout en restant insuffisante par rapport à ce que le combo a su proposer jadis. Difficile de ne pas ressentir une certaine monotonie principalement due à ce manque d'inspiration au niveau du riffing. Deux-trois motifs "sautillants" se révèlent même plutôt incongrus même si efficaces ("Gods Await Us" à 2'05, "Black Beneath the Sun" à 3'24, fin de "Headless Rite", "Blood of Az" à 1'43). Ce n'est pas mieux rayon leads où les solos plus souvent chaotiques que mélodiques et vite torchés ne servent pas à grand-chose. Quelques mélodies sinistres à retenir ici ou là, néanmoins.



Vous me trouvez dur ? Peut-être, mais tel est mon ressenti après des dizaines d'écoutes attentives sur plusieurs semaines. On a de toute façon tendance à se montrer plus exigeant avec les formations de talent. Venant d'un nouveau groupe, j'aurais pu trouver The Broken Seal prometteur. Pas de la part d'une formation expérimentée qui a pondu des tueries comme The Calling Depths et The Broken Seal s'avère au-dessus de l'échec The Broken Seal parait bien terne à côté malgré la similarité artistique. C'est pareil, en moins bien. Sans devenir un cancre, Lvcifyre a clairement perdu de sa superbe et n'arrive pas à digérer Après la déception de l'EP Sacrament qui voyait Lvcifyre revenir dans une forme pas vraiment optimale malgré les cinq années le séparant de l'énorme Svn Eater , j'attendais au tournant le combo basé à Londres . 