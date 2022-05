Outre-Tombe - Abysse Mortifère Chronique Abysse Mortifère

Répurgation, l'annonce d'un nouveau disque de Outre-Tombe pour Halloween 2021 chez Temple of Mystery Records ne pouvait que me réjouir. Malheureusement, si la pochette cartoonesque me faisait déjà tiquer, c'est surtout l'écoute de Abysse Mortifère qui m'a enlevé mon sourire. Le "putain que c'est bon !" qui aurait dû accompagner ce nouvel opus s'est ainsi transformé en "c'est quoi ce bordel ?!".



Abysse Mortifère n'est pourtant pas un mauvais album. Seulement, il ne sonne pas comme le troisième long-format d'un groupe qui a su en deux opus s'imposer comme un des meilleurs talents d'une scène death metal old-school ultra encombrée. Les Québécois n'ont pas complètement changé leur formule, pratiquant toujours du death à l'ancienne comme il se faisait au début des années 1990 et partagé entre les voisins américains de Autopsy, Obituary et Death et les cousins européens, scandinaves (Nihilist/Entombed, Grave, Dismember) ou pas (Bolt Thrower, Asphyx, Benediction). Ils ont en fait choisi d'accentuer encore davantage le caractère ancestral de leur musique en la rendant plus crue, plus primitive (et plus pauvre ...), pour un trip régressif à mort. On pense désormais pas mal à Master.



Alors pourquoi pas ? Après tout, cette production à l'arrache sans bidouillage, ce grain de guitare bien raw aux riffs minimalistes, ces rythmiques punkies/thrashies basiques entre tchouka-tchouka, d-beat et de quoi s'adonner à quelques séances de 2-step, ainsi que ces quelques décélérations plombées ont quelque chose de jouissif. D'autant que l'un des gros points forts de Outre-Tombe, le chant growlé à la van Drunen en français du bassiste Crachat, s'avère ici toujours présent et encore plus mis en valeur grâce à un mixage avantageux. Le combo a bien compris que ça fait leur charme et là, c'est vraiment le pied !



Mais ça ne va pas plus loin. Où sont passés les riffs mémorables de



