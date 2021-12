Rope Sect - Proskynesis Chronique Proskynesis (EP)

J’aime bien le deathrock. Si le genre est assez étroit et compte, comme bien souvent, plus de médiocres que de génies, il comprend également son lot de combos aventureux, tordus, étranges et presque avant-gardistes. Rope Sect est de ceux-là. Minimaliste, noir de chez noir, aux artwork très typés, la musique du combo germain n’est pas de celle que l’on entend dans chaque ascenseur de galerie marchande. Doté d’un son très particulier, Proskynesis est un EP composé de six chansons, qui se découpe en deux temps : les trois premiers titres, nouveaux – Proskynesis I à III – puis trois morceaux plus anciens, jusqu’alors publiés uniquement en version numérique.



La trilogie Proskynesis axe son propos sur les points forts du groupe allemand : une jolie voix, relativement chaude, des guitares toujours à la frontière du rock sombre et du metal, qui développe des accords simples mais pas simplistes et une rythmique au cordeau. Agréable à l’écoute, ces trois titres s’écoutent d’une manière distraite, sans retenir outre mesure l’attention. Du bon rock, ni trop rapide (Proskynesis I), ni trop lent (Proskynesis II), toujours axé sur un travail des guitares qui étendent leur toile dans l’espace sonore telle l’araignée dans le coin d’un bâtiment (Proskynesis II et III). Quelques touches de death apparaissent ça et là, conférant à la structure des airs plus menaçants, sans toutefois que l’ensemble bascule jamais réellement dans le metal (Proskynesis III).



Les trois derniers titres sont déconnectés de cette première partie. Morceaux anciens uniquement édités en numérique, ils datent d’une époque où Inmesher n’était pas encore entouré de son équipe actuelle. Très minimalistes, ces titres sonnent comme les morceaux des groupes de post-punk des années 80 du groupe, tels les Sisters Of Mercy ou Clan of Xymox (Handsome Youth). Et j’avoue, pour ma part, que j’ai presque une préférence pour ces vieux titres, plus habités, plus typés que les nouveaux. Lava et ses rythmes un brin electro, déroulé dans une forme d’urgence punk new wave, mais qui ne renie jamais la mélodie, est ainsi un modèle de beau et court morceau, possédé et pertinent.



Agréable, sans être exceptionnel, ce petit EP de Rope Sect vaut davantage, à mon sens et paradoxalement, pour ces anciens morceaux que pour les nouveaux. Le post/punk d’origine du combo germain, plus habité, laissait des traces plus conséquentes sur l’esprit que leur deathrock moderne plus calibré.

