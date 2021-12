Karloff - The Appearing Chronique The Appearing

Si tu suis attentivement ces colonnes, tu sais à quel point j’avais apprécié le premier effort de ces Allemands. Leur BM ultra typé punk m’avait littéralement emballé. Boosté au groove, doté de rythmiques endiablées, Raw Night avait tout pour séduire les anciens comme les plus jeunes.



En rallongeant d’une dizaine de minutes – on reste sous la barre des 30’… – la durée de son album, Karloff débarque avec The Appearing, qui se situe dans la droite ligne de Raw Night, distribuant les pains punks mâtinés de BM comme d’autres distribuent les bons points.



My Misanthropic Kingdom ouvre sur un piano menaçant, mimant une véritable intro typée BM ? La gratte vient bien vite à sa rescousse, égrenant ses petites notes doucereuses l’espace de quelques minutes… avant que la déferlante punk, tel un tsunami, emporte tout sur son passage. La rythmique retrouve son groove habituel, la batterie binaire et la voix trempée dans l’alcool accompagnant tout ce beau monde dans la ritournelle. La suite ? Des brûlots en veux-tu en voilà : les ultras punk The Sound of Discipline et Hate Consumer, qu’on pourrait croire tirés du Brutality of War de Disgust (UK) ; les uppercuts Skeleton and Ashes et Nihilistik Reaction aux accents punk hardcore, où le BM n’est plus qu’un très vague prétexte…



Un peu moins percutants néanmoins que sur Raw Night, car globalement plus longs, les titres de ce The Appearing sont en revanche plus riches. Les structures sont plus variées, se détachant souvent du rythme purement binaire propre au punk. Le hardcore a son mot à dire ; le BM aussi, parfois, comme sur le premier morceau, My Misanthropic Kingdom. Dans ce flot de décibels, l’interlude Winterlude est également une bonne idée ; il ramène un peu d’atmosphère BM, lugubre et rampante, dans une ambiance globalement débridée.



Puis, passé cet interlude précisément, la dernière partie de l’album est plus rock n’ roll, du genre à voir se mélanger la crasse des combos punk à la musique frelatée d’un Motörhead. Plus proche d’un hard rock plus violent et enlevé qu’à l’habitude, Superior Presence of Cruelty et On the Old Ropes marquent une fin d’album plus lourde, plus mid-tempo, davantage ancrée dans le metal que dans le punk. Plus menaçante et rampante aussi. A Violent Winter clôture l’album dans la même veine, sur des aspects rock groove moins percutants, plus posés que l’ouverture de l’album, même si le pont central est tout d’accélérations revêtus.



Varié mais aussi moins punchy que Raw Night, The Appearing confirme néanmoins tout le bien que je pense de Karloff, groupe de punk avant d’être BM, dont les albums donnent la pêche, sans prétention autre que celle de passer un bon moment, une jolie mousse à la main.

