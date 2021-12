Orodruin - Epicurean Mass Chronique Epicurean Mass (Rééd.)

Toi qui aime le doom, avec ferveur et sincérité, comme nous autres, tu ne connais peut-être pas les ricains de Orodruin. Outre le fait qu’ils portent un patronyme de combos de BM et que, par ailleurs, leurs artwork particulièrement minables aient pu te repousser, ces doomsters gagnent pourtant à être connus.



Epicurean Mass ne date pas d’hier. D’avant-hier plutôt, 2003. Cruz del Sur se décide à la rééditer aujourd’hui en vinyle, à la bonne surprise générale tant cet album est intéressant et devrait figurer en bonne place dans la discothèque de tout amateur de musique lente.



Proche dans l’esprit, comme dans la musique, de glorieux anciens du doom trad’, Pentagram et Black Sabbath en tête, le doom d’Orodruin est pétri d’ambiances occultes (The Welcoming), de rock gras ultra groovy (Peasant Lament, Melancholia, Burn the Witch, War Cry), souvent agrémenté de solis bluesy (Peasant Lament, littéralement transpercé par ce solo lumineux), parfois enluminé d’accroches psychédéliques et mélodiques du meilleur effet (Pierced by Cruel Winds, War Cry), toujours gorgé d’un feeling surnaturel (Melancholia ; Unspeakable Truth, Epicurean Mass).



Le chant expressif, chaud et profond, comme la basse, ultra ronde et soyeuse, apportent la touche classique nécessaire au genre alors que les arrangements divers, les samples de pluie, l’orgue, les percussions orientales sur Unspeakable Truth… enrichissent naturellement les structures. Accrocheur, varié et dynamique, ce Epicurean Mass avait déjà tout pour séduire en 2003. Il n’a rien perdu de sa superbe en 2021.

