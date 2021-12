Morguiliath - Occult Sins, New Unholy Dimension Chronique Occult Sins, New Unholy Dimension

MORGUILIATH est sorti l’année dernière, en 2020, et je lui avais mis 8/10. C’est une bonne note, mais je suis persuadé que la tête pensante du groupe, Rats, ne s’en satisfaisait pas. C’est normal parce que c’est un génie. Je le pense vraiment. Il a énormément de talent. Mais comme tous les génies, il sait qu’il est un génie, et qu’il mérite plus que 8/10. Les génies s’en foutent de ce que pensent les autres, mais tout de même, ils préfèrent que leur génie soit reconnu. Et donc je le répète et le répèterai encore : Rats est vraiment un génie, capable de composer des morceaux de black extrême, possédés, quasiment parfaits. Mais voilà, je savais que le premier album pouvait être surpassé, et la preuve est faite avec le deuxième !



Quelques changements sont à noter, et le premier vient de l’écurie. Oubliée Vacuum Tehiru Production de Ludovic Tournier, bonjour Osmose Productions d’Hervé Herbaut ! Le label qui fête ses 30 ans en 2021 s’est entiché de notre Rats et avait déjà sorti il y a quelques mois le premier album de SUICIDE CIRCLE, son autre projet porté avec le célèbre Meyhna’ch des Légions Noires. Oui, c’est le même Rats qui est derrière MORGUILIATH, et c’est aussi ce qui explique les ressemblances entre les deux pochettes avec ce personnage intrigant bien charismatique. C’est aussi ce qui explique à nouveau la présence de Meyhna’ch sur un titre de ce Occult Sins, New Unholy Dimension : « Ghouls Sphere ».



Les 8 titres font fort, très fort. Et par rapport au premier album, la haine est encore plus forte, la colère est encore plus forte, le malaise est encore plus fort... Les tripes sont posées sur la table, puis ensuite balancées à la face de notre monde faible et puant. Rats parvient à mieux maîtriser sa hargne, mais surtout à nous la partager avec encore plus d’efficacité. Les oreilles sont encore plus agressées que sur



C’est peut-être ce qui empêche cependant MORGUILIATH de prendre une place plus importante dans le monde du black metal... Il est exemplaire et juste dans sa représentation du black metal mais n’a pas non plus une identité assez marquée. Les vocaux sont un exemple assez parlant. Très bien exécutés, ils n’ont pas non plus une signature tout de suite identifiable. Contrairement à ceux de Meyhna’ch dont on a parlé, ou à ceux de Hreidmarr, qui se retrouve invité pour interprêter à lui seul le titre « Ad Mortem Festinamus ». Le chanteur de GLACIATION et ancien ANOREXA NERVOSA se reconnait immédiatement et même s’il est comme toujours impeccable, je regrette juste qu’il participe à trop de projets ces derniers temps entre DIABLATION, ANGUIS DEI, BAISE MA HACHE ou encore BÂ’A. Surtout, le fait qu’il chante tout le morceau à lui seul me dérange un peu, car il me fait sortir de l’album de MORGUILIATH que je suis en train d’écouter pour me faire entrer dans un titre composé par Rats et interprêté par Hreidmarr. Il est trop bon pour s'approprier un morceau... Je sais que c’est une fierté de réunir MUTIILATION et ANOREXIA NERVOSA sur un même album, mais personnellement, et je dis bien personnellement, j’aurais préféré que les invités fasse une apparition sur uniquement un passage plutôt que sur tout le titre...



2021 - Osmose Productions Black Metal notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 6/10

plus d'infos sur Morguiliath

Black Metal - 2004 - France

nouveaute A paraître le 26 Novembre 2021

tracklist 01. Occult Sins, New Unholy Dimension 02. Pass Away 03. Blåck Peårl 04. Ad Mortem Festinamus 05. Aborted Inquisition 06. Venom and Vomit 07. Glörïa 08. Ghouls Sphere

Durée : 47:40

voir aussi Morguiliath

Age of Misanthropia, Human Blood & Chaos

2020 - Vacuum Tehiru Productions

