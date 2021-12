Kaeck - Het Zwarte Dictatt Chronique Het Zwarte Dictatt

Si depuis plus d’un quart de siècle SAMMATH s’obstine à nous faire mal aux oreilles avec sa musique rudimentaire, répétitive et à l’intérêt proche du néant total il faut croire que tout cela ne suffisait pas à sa tête pensante Jan Kruitwagen, vu que celui-ci opère depuis 2014 au sein d’un projet parallèle tout aussi médiocre et ennuyeux où l’on retrouve son compagnon de route Ruud Nillesen…histoire de soutenir mutuellement dans la nullité. Connue sous le nom de KAECK cette autre entité va proposer une musique moins brutale et bruitiste que la principale, sans pour autant être plus convaincante car malgré une variation rythmique plus importante et l’apport de claviers récurrents tout cela va être là-encore beaucoup trop limité et linéaire pour marquer les esprits et captiver sur la durée. Car outre des morceaux qui vont s’étirer à n’en plus finir (oscillant toujours aux alentours des six minutes) on va retrouver le défaut récurrent du guitariste qui nous propose une fois encore un riffing quasi-unique du début à la fin à la simplicité totale, ainsi qu’une batterie qui se contente de reprendre en boucle les mêmes patterns, dont le son mollasson et caoutchouteux ne va pas aider à relever un niveau déjà très faible.



En effet tout cela est malheureusement flagrant dès le départ avec « Tegen Een Scharlaken Horizon » qui va se contenter de jouer tout du long la même alternance entre blasts peu inspirés et passages rampants ronronnant aux idées absentes. Hélas ce démarrage raté ne va être que le début d’une longue purge monotone, et ce même quand quelques courtes idées intéressantes viennent sortir l’auditeur de sa torpeur voire de sa sieste… comme les parties remuantes et celles d’obédience Doom sur « Het Zwarte Dictaat » qui ne sont pas mauvaises en soi mais sont trop bateau et passe-partout pour qu’on en retienne quelque chose. Si ce morceau a le mérite d’essayer d’offrir un visage différent de par son absence de vitesse et ses nappes de synthé froides et aériennes mises plus en avant, le résultat ne va hélas pas être glorieux par la suite. Car si ces dernières reviennent sur chaque plage elles ont tendance elles-aussi à sonner de façon identiques en permanence et de tomber comme un cheveu sur la soupe (tout en cassant la rare dynamique présente), à l’instar du neigeux et glacial « De Kabal » qui fait l’éloge de la lenteur mais de façon forcée et là-encore plombé par une durée excessive. Et malheureusement quand ça n’est pas la musique et l’instrumentation qui est en cause c’est carrément le chant qui s’y met, tant il est franchement très limite à de nombreuses reprises (notamment sur le pataud « Sektarische Magie ») voire même franchement horripilant tant il sonne faux et fait penser à une vieille sorcière asthmatique quand il monte vers les aigus.



Si les ambiances sonnent relativement proprement sans être kitch c’est toutefois trop léger pour marquer les esprits et captiver de bout en bout, tant ça s’essouffle quasiment instantanément côtoyant de fait l’ennui et l’emmerdement le plus radical. Donnant donc l’impression de n’être qu’une vaste redite durant presque trois quart-d’heure ce second chapitre du trio tout aussi plombant que le premier passera totalement inaperçu et filera directement un bon gros mal au crâne même au fan le plus motivé et résistant. Du coup à l’instar de son combo principal il serait sans doute judicieux pour le guitariste et tête pensante de ranger ses instruments de façon définitive, et de ne plus insister inutilement à composer des disques dont tout le monde se contrefout royalement, et qui encombrent un marché et un style saturé qui n’en ont clairement pas besoin vu que tout ça finira en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire dans les promotions des bacs à disquaires et autres soldeurs de produits bas de gamme.

