Tu le sais si tu me fais le plaisir de lire mes chroniques, j’aime bien le doom occulte et notamment celui des Italiens d’Abysmal Grieg dont l’imagerie me sied tout particulièrement. Si Blasphema Secta ne m’avait pas bouleversé outre mesure, j’avais beaucoup apprécié (V. ma chronique) les multiples arrangements à l’orgue, au violon, sans compter les multiples bruitages charriant leur lot d’atmosphères funèbres.



Funeral Cult of Personality est, de mon point de vue, d’un tout autre acabit.



Dès l’artwork, Funeral Cult of Personality plonge l’auditeur dans une ambiance mortifère de premier ordre. Dès l’intro, la confirmation attendue arrive plein champ : l’orgue d’église occupe tout l’espace, balayé par les vents, les cloches malsaines et les chants déformés. Idéal pour mettre de suite dans l’ambiance. Funeral Cult emboite le pas avec une déclamation profonde autant qu’inquiétante et possédée. Les guitares tranchent le discours, comme à leur habitude, pétries d’un doom occulte, très rock gothique, gonflées de groove et de rondeurs. De nouveau, la comparaison avec The Fields of The Nephilim est criante mais en plus lourd et en plus menaçant. La voix, proche dans l’esprit de celle de Peter Steele, rejoint une musique qui n’est pas non plus sans appeler le grand Type O Negative en la cause et ce, jusque dans la construction des titres. On retrouve ici ce rock sombre, très gothique, très occulte, entrecoupé de refrains plus « pop » à l’orgue, aisément mémorisables et faussement simplistes.



Les arrangements gothiques demeurent la règle, que l’omniprésence de l’orgue renforce. Mais, cette fois-ci, ils sont également appuyés par davantage de soli endiablés, de guitares ou d’orgue, d’autant plus marquants et accrocheurs qu’ils restent couplés à une rythmique très mid-tempo qui ne varie pas et qui constitue l’accroche en arrière-plan, qui permet de suivre totalement les digressions guitaristiques ou de l’orgue lui-même. C’est éclatant sur Funeral Cult, sur The Mysteries Below ou encore sur This Graveyard is Mine. Des arrangements qui ne se contentent pas, d’ailleurs, d’installer une ambiance funèbre mais qui, au-delà, donnent de l’emphase aux morceaux comme sur The Mysteries Below ou sur This Graveyard is Mine par exemple, où l’on se rapproche d’une musique de film avec leurs thématiques sonores récurrentes.



L’album est habilement construit puisque dès sa moitié, deux instrumentaux, un bref, l’autre bien plus long, apportent une respiration qui oriente l’auditeur vers d’autres horizons, tout aussi sombres et occultes, tout en suggestion. Smell fo the Sacristry transpire de malaisance alors que Reign of Silence charrie son lot de menace larvée, les guitares accompagnant de nouveau l’orgue qui fait office de fil directeur, dans un tempo plus dynamique, plus tendu, presque nerveux ou fiévreux.



La fin de l’album part, à son tour, dans une direction nouvelle, plus doom. Idolatry of the Bones voit l’apparition d’un violon aérien et de guitares plus lourdes, plus solennelles. Proche cette fois-ci d’un My Dying Bride dans l’esprit, le violon accompagne la structure, la soutient, au profit de digressions plus sentencieuses. De discrets chœurs parsèment le morceau, enrichissant encore une structure déjà joliment chargée en informations. The Grim Arbiter fait jouer main dans la main un orgue ultra ample et des guitares bien lourdes, comme une marche de pachyderme au sein d’un monastère. De nouveau, un clavecin tapisse l’espace sonore de sa thématique récurrente alors que le violon tisse sa toile par-dessus, en un magnifique canevas sonore immersif. La voix, toujours solennelle, déclame ses psaumes sur un ton autant habité que possédé.



Funeral Cult of Personality est un superbe album, qui sait aller à l’essentiel tout en insistant sur le détail. Un doom occulte d’orfèvres.

