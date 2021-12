Funeral Mist - Deiform Chronique Deiform

FUNERAL MIST, c’est un peu comme CLANDESTINE BLAZE, c’est un groupe agaçant parce qu’il est tellement bon, et tellement à l’aise, qu’il nous fait réfléchir sur la pertinence d’écouter autre chose. Quand tu aimes d’autres groupes et que tu te manges leur travail, tu te retrouves un peu tout con. « Oui, bon, c’est vrai que c’est le top du top... ». Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! Cette fois-ci on n’a pas attendu 10 ans pour avoir un nouvel album de! C’est la fête ! Et c’est la surprise, puisque comme avec Hekatomb en 2018, l’annonce a été faite au dernier moment. Une surprise comme on les aime, d’autant qu’on est toujours sûr d’avoir du bon avec le groupe ! Du bon ? De l’excellent plutôt ! D’autant que rien n’a changé en trois ans et que l’on retrouve exactement ce qu’on attendait, ce qu’on espérait, ce dont on avait besoin pour finir 2021 en beauté ! Tout d’abord aucun changement de line-up avec évidemment l’inégalable Arioch en chef d’orchestre et aux manettes de tous les éléments... ou presque. Car une nouvelle fois il est accompagné de Lars Broddenson à la batterie, son partenaire au sein depour les albumsetmais surtout aux fûts dedepuis l’explosif Maranatha en 2009. Pas de changement de label non plus et c’est Norma Evangelium Diaboli qui proposecomme il a présenté tous les anciens albums du groupe, dès le premier en 2003 : Salvation Et bien entendu, pas de changement dans la musique non plus ! Tous les éléments qui ont créé la légende des Suédois sont en place dans ces 7 nouvelles compositions, et chacun d’entre elles est d’une efficacité sans faille ! La plupart des ingrédients sont déjà connus, mais les ambiances sont tellement réussies qu’on se laisse emporter sans avoir la moindre envie de critiquer les petites redites. Ce ne sont pas des « redites » d’ailleurs, mais bien les marques de fabrique du groupe. On retrouve par exemple des cloches aux tonalités sombres, des percussions tribales, des choeurs variés et des samples qui viennent tour à tour assaisonner un black metal destructeur emporté par une tornade de haine et de révolte. Et l’album fait le ménage bien comme il faut ! Une fois qu’il est passé, il n’y a plus rien qui traine. Plus de déchets, plus de détritus, mais plus d’autres groupes de black metal non plus, parce qu’effectivement,est tellement puissant qu’il écrase la concurrence. « Apokalyptikon », « In Here », « Hooks of Hunger » ou le dernier « Into Ashes » sont véritablement sans pitié. « Youhou ! Les autres groupes !? Vous êtes partis où ? Oups, ils se sont fait ratatiner et il n’en reste que des petites traces dégueulasses sur les murs ! ». Destruction massive, mais destruction jouissive, car c’est toujours le plaisir de la vengeance qui domine à l’écoute de ces morceaux. Ils ne représentent pas les manifestations d’une frustration de faible mais sont bien des solutions à base de violence pure. Du coup on prend son pied lorsque les guitares balancent des rafales sonores et quand la batterie devient d’une folie inarrêtable. On a un orgasme lorsque les vocaux crachent et dégueulent du pus épais et visqueux.Mais, ce n’est jamais uniquement ça, c’est aussi des passages plus sournois. Lourds, ils écrasent alors les petits restes qui jonchaient au sol. Les petits os sont piétinés les uns après les autres. Ou alors ils préparent le terrain comme « Twilight of the Flesh » qui ouvre l’album avec des chants grégoriens et met en condition pour accueillir la boucherie à venir. « Children of the Urn » est aussi moins speed que les autres mais encore plus marquant aux premières écoutes. Comme « Living Temples » sur Maranatha ou « Pallor Mortis » et « Naught But Death » sur Hekatomb , on y retrouve des voix ajoutées qui le rendent unique. Ici, ce sont des choeurs d’enfants ! Et alors qu’on pense avoir cerné le titre, il accélère à la 6ème minute pour un final instrumental de haute volée. Enfin, le titre « Deiform » est le plus ritualiste, insistant sur les nuances plus malsaine de la formation., c’est un peu comme, c’est un groupe agaçant parce qu’il est tellement bon, et tellement à l’aise, qu’il nous fait réfléchir sur la pertinence d’écouter autre chose. Quand tu aimes d’autres groupes et que tu te manges leur travail, tu te retrouves un peu tout con. « Oui, bon, c’est vrai que c’est le top du top... ».

