Slog - Graves Chronique Graves

À l'heure où toute la rédaction de Thrashocore (enfin... les plus stakhanovistes d'entre nous) se mobilise pour accoucher des chroniques essentielles et nécessaires afin de pouvoir boucler le sacro-saint Bilan 2021, il y a des glands dans mon genre qui ne trouvent rien de mieux que de buller, et chroniquer ce que d'aucuns qualifieraient d'inutile, de superflu. Oh, je ne me fais aucune illusion. Hormis celles et ceux qui ont pris l'habitude de fouiner par eux-mêmes, et qui ont la bonne idée de garder un œil et une esgourde attentive aux sorties de Transylvanian Tapes, vous autres allez me demander d'où est-ce que je sors ce nouveau sans-grade dont vous vous seriez peut-être bien passé. Qu'importe. Si effectivement la formation Slog est nouvelle sur la place, il n'en est pas tout à fait de même pour le duo qui conduit cet austère corbillard. Je ne vais pas vous recopier Metal-Archives, vous êtes bien assez grands pour faire vos devoirs vous-mêmes, sachez juste qu'ils m'avaient déjà bien accroché l'oreille cette année, avec un autre de leur projet: Burial Curse.



Les plus sceptiques peuvent continuer à froncer les sourcils, mais vous conviendrez néanmoins que sortir un longue durée comme entrée en matière: faut pas avoir les genoux qui tremblent. C'est donc plein d'assurance que ces deux énergumènes vous invitent à traverser le cimetière local; ne soyez pas surpris si le ton n'est pas franchement à la grosse déconnade. Car Slog, c'est un tourment. Long, lent, et dur. L'incarnation d'une vie en fin de course... la Fin, tout court. Et les dysfonctionnements, les nerfs, pourtant émoussés, mais encore salement à vif. Plaqué au sol, dépouillé, le cœur bat encore, un petit peu... il s'accroche. Pourriez-vous croire, imaginer, qu'arrivé à ce stade, lors d'un énième mais ultime épisode de folie que l'on dit sénile, vous puissiez vous dresser à nouveau, et défier la seule certitude ici-bas ? Aussi incongrue que soit cette idée, cette description, c'est pourtant bien cela que m'inspire ces compositions, certes assez classiques dans leur forme, mais souvent astucieusement construites, notamment de par des arrangements et petits détails qui font la différence. Évidemment, loin d'être adepte de l'assaut direct, Slog louvoie, détourne votre attention, et attend que vous baissiez un peu trop la garde. Soyez sûrs que tout est prévu, et que le coup d'estoc ultime qui vous mettra le deuxième pied où vous savez ne se fera pas attendre indéfiniment.



Hélas, hélas, trois fois hélas... À l'usure des écoutes successives, ça s’essouffle un peu, peinant parfois à garder l'auditeur attentif, en particulier passé les deux tiers de l'album, sûrement la faute à des schémas et procédés trop répétés, qui ne laissent plus assez de place à la petite surprise, la touche d’ingéniosité. C'était là le risque de vouloir se lancer tout de suite dans la course de fond, alors qu'allégé de deux ou trois morceaux, on aurait probablement obtenu un EP plus solide et convaincant. Enfin, ce n'est que mon humble avis.



L'outsider Slog ne parviendra donc pas à coiffer au poteau les mastodontes en matière de Doom/Death cette fin d'année. Soit. Faut tout de même dire que 2021 n'aura pas été avare pour cette catégorie. Reste tout de même un chouette album, à la production naturelle, sans chichis, sans esbroufe, mais lourde, aride et dénudée. De bon ton vu les circonstances. Une nouvelle formation à ajouter à votre calepin. Pour les moins blasés parmi vous, bien sûr.

