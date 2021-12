Ethereal Shroud - Trisagion Chronique Trisagion

Sakrifiss ne fait plus de classement annuel en décembre. C’est trop tôt. Non seulement il y a des albums qui sortent en ce mois de fêtes, mais il y en a aussi d’autres qu’on découvre en retard. Et puis pour être totalement franc… Sakrifiss profite désormais des tops des autres pour peaufiner le sien, rahahahaahaha. Ce n’est pas du vol, c’est au contraire une preuve de sa grande humilité et de sa confiance envers les autres clodos qui donnent leur avis sur ce qu’il faut retenir de l’année. Et donc il y avait dans pas mal de leurs bouches puantes le nom de l’Anglais ETHEREAL SHROUD. Le one man’s band est de retour 6 ans après un premier album sorti, déjà, chez Northern Silence, mais voiloù la mauvaise nouvelle : il n’aura pas de suite car Joe Hawker a décidé de jeter l’éponge. Peut-être pour se consacrer à son nouveau projet de Funeral Doom Atmosphérique : WISP.



Voici donc son dernier album avec ce projet, qu’il maintenait plus ou moins seul puisqu’il faisait quand même appel à des musiciens de session : Richard Spencer de BA’AL et BLEATING APOCALYPSE à la basse et aux cordes et John Kerr de NOLTEM et MARSH DWELLER à la batterie. Et attention les oreilles, le résultat est effectivement ultra abouti ! Trisagion ne contient que quatre pistes mais il parvient à cumuler 78 minutes ! Plus, ça ne rentrait pas sur une seule galette d’ailleurs ! A l’origine trois morceaux seulement étaient prévus, et finalement le morceau « Lanterns », sorti en 2020 sous le format single, y a été ajouté.



Et bim, dès la première piste on est parti pour un long voyage de... 28 minutes où tous les détails ont été pensés, et où tous les détails sont importants. Joe Hawker ne s’est en effet pas du tout bridé et il a laissé explosé toutes ses capacités. Pas que sur ce morceau bien sûr, et tous auront les mêmes saveurs, mais quand même : 28 minutes pour ce « Chasmal Fires », cela forge le respect. La musique est bien entendu pensée, calculée en un sens, mais sans tomber dans du « calculateur » non plus. L’impression que donne ETHEREAL SHROUD, c’est au contraire de ne pas se soucier de ce qu’il faudrait faire pour plaire. Il se focalise tout simplement sur le monde qu’il a voulu présenter et il le dépeint petit à petit dans ses moindres détails. Il faut alors patienter au début près de 4 minutes qu’un paysage soit mis en place par une longue introduction instrumentale qui nous envoie sur une autre planète aux accents fantastiques, presque féériques... Un peu le même monde que BELORE sur ces passages-là d’ailleurs. Sauf qu’ici, la beauté ne règne pas continuellement et que la révolte gronde aussi. L’action commence alors et le black metal atmosphérique prend son envol, presque guerrier par moment.



Alors oui, les riffs sont classiques, mais efficaces. Oui, la voix est classique, mais efficace. Oui, tous les éléments sont finalement classiques, mais efficaces. Grâce à la sincérité générale, et grâce à une aura, un charisme palpables. Et puis il y a ces petites surprises qui viennent relancer l’intérêt d’un titre, comme les choeurs féminins à la 11ème minute du même « Chasmal Fires ». On les doit à une certaine Shannon Greaves. Son timbre est lui aussi classique... mais efficace.



Et au final, malgré sa durée, Trisagion est irréprochable. Il propose un véritable voyage, introspectif mais aussi sur l’univers. Il entraine de la curiosité de la part de l’auditeur. Il le calme par moments, et l’incite à se rebeller par d’autres. La magie opère... Certes on constate de plus en plus de formations capables de livrer ce genre de black metal atmosphérique maîtrisé et fort en images, à tel point qu’on a l’impression de n’avoir qu’à secouer l’arbre du BM pour qu’il en tombe 50, mais celui-ci est mûr, plus que beaucoup d’autres. Et en plus, savoir que ce sera le dernier opus de la formation ajoute aussi un petit cachet supplémentaire. On l’écoute avec déjà une petite pointe de nostalgie...

2021 - Northern Silence Productions Black Metal Atmosphérique notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Ethereal Shroud

Black Metal Atmosphérique - 2013 † 2021 - Royaume-Uni

nouveaute A paraître le 10 Décembre 2021

écoutez Chasmal Fires

tracklist 01. Chasmal Fires 02. Discarnate 03. Astral Mariner 04. Lanterns

Durée : 77:52

