Je n’étais pas seul lors de ma 5ème écoute de cet album. Bon, je n’étais pas non plus avec quelqu’un de très spécial, mais il y avait une personne à proximité qui pouvait entendre la musique que j’avais mise. Oui, je sais que je n’ai pas à me justifier de si j’étais seul ou avec untel ou untel, mais voilà, l’anecdote va expliquer pourquoi je suis un peu sur mes gardes. C’était donc la 5ème écoute du premier album de LYS, et la personne qui était à proximité m’a dit : « Tiens, tu écoutes NIRVANA maintenant ! ». Non, je n’écoute pas NIRVANA, j’écoute un groupe italien. « Eh bien c’est une sacrée copie de NIRVANA. ». Tout à fait. Mais tout l’album n’est pas comme ça ! Sur les quatre morceaux, seul celui-ci est une sorte d’hommage au groupe de Kurt COBAIN. Mais à part ce « Bonfire », les autres pistes ressemblent au même brouhaha que j’écoute habituellement, ne t’inquiète pas. « Ahahaha ! T’écoutes une copie de NIRVANAAAAA, NANANANANA NA !!! ». Tu écoutes ce que je dis ? C’est le seul morceau dans le style ! C’est LYS, c’est italien et ça... « C’est lisse !? Eh bien je confirme, ahahahaha. T’écoutes toujours des trucs bien lisses, ohohohohoh. ». C’est le nom du groupe, LYS, comme la fleur de lys, et c’est un projet du mec qui s’appelle lui-même Lys, et qui est à la base le géniteur du groupe ENISUM, qui a sorti 6 albums jusqu’à maintenant et... « Oh là là, Sakrifiss il se justifiiiiis ! Pourquoi tu me racontes tout ça ! Tu as le droit d’écouter de la merde ! Ahahaha ! ». Non, je réponds à ta question sur le fait que j’écoute du NIRVANA, alors que c’est pas ça ! Et par contre, je suis d’accord sur le fait que ce n’est pas terrible. Même si je n’aime pas parler de merde au sujet de la musique. « Oh, mais tu peux écouter ce que tu veux, Sakrifiston ! L’égout et les douleurs... Ahahahaha. ». Non, mais je n’aime pas spécialement le groupe de toute maniète ! « Ah bah alors pourquoi tu l’écoutes alors !? ». Parce que je veux faire la chronique donc je m’en imprègne ! « Oui, bah c’est tout vu, je te la fait ta chro, moi : ‘Grosse merde italienne qui copie NIRVANA’ ». Tu commences à être agaçant, puisque je te dis que c’est seulement un seul titre !!! Et en plus il dure 5 minutes alors que les trois autres font entre 8 et 9 minutes. C’est une sorte de parenthèse dans l’album ! « D’accord ! Et ces trois autres morceaux, c’est une copie des FOO FIGHTERS alors ? Aahahahahah. ». Non, c’est du post black metal avec des passages acoustiques et des vocaux clairs qui font penser à NIRVANA. « BAH ! Tu as dit que le seul rapprochement avec NIRVANA c’était un seul titre !? ». Non, j’ai dit qu’un seul morceau sonnait comme du NIRVANA vraiment pur, ça n’empêche que l’influence se retrouve un peu disséminée par moments ailleurs. « C’est la même chose pour moi quand même... ». Alors écoute un extrait, et tu vas comprendre ! Sur ces trois pistes, tu ne penseras jamais que NIRVANA aurait pu jouer ça vu que c’est principalement du post black metal ! Ça fait plutôt penser à une collaboration entre un group de post black metal avec NIRVANA si ça t’aide à comprendre. « Mais si ça se trouve NIRVANA aurait tourner comme ça si le groupe existait encore maintenant ! ». Euuuh, oui, je ne suis pas sûr, mais c’est une probabilité intéressante. « Ouais, bon bah du coup ton LYS c’est quand même une copie de NIRVANA si jamais ils existaient encore et avaient évolué ! Les sales pilleurs de merde !!! ». On peut le voir comme ça, mais comme NIRVANA n’a pas eu le temps de le faire cet album, on peut quand même pardonner à LYS, non ? « Ça dépend. C’est bien copié ? ». Il y a quelques idées, et puis c’est quand même original comme résultat. Pas foufou et parfois les éléments surgissent un peu de nulle part, mais ça s’écoute à l’occasion... « Mouais, tu n’as pas l’air emballé non plus. Heureusement que j’étais là pour t’ouvrir les yeux sur la mauvaise qualité de ce que tu écoutes ! »...

2021 - Avantgarde Music Grunge Post Black Metal notes Chroniqueur : 4 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Grunge Post Black Metal - 2020 - Italie

tracklist 01. Like Ashes in the Wind 02. Mountains, Forests, Rivers 03. Bonfire 04. Silent Woods

Durée : 32:13

parution 29 Octobre 2021