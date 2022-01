Bornholm - Apotheosis Chronique Apotheosis

Qui se souvient de BORNHOLM ? Le groupe hongrois avait pas mal de fans à ses débuts en France, en partie grâce à son label qui venait de l’Hexagone : Melancholia Records. Cela remonte déjà à 2003, mais le groupe a poursuivi son chemin, à son rythme, changeant fréquemment de label et trouvant un succès d’estime au fil des sorties. Le deuxième album sorti chez Vic Records le Néerlandais en 2009 avait eu de bonnes critiques mais les suivants étaient plutôt passés inaperçus. Inoxerable Defiance en 2013 chez NoiseArt Records (Autriche) et Primaeval Pantheons en 2016 chez Massacre Records (Allemagne) n’ont pas marqué les esprits. Malgré tout, BORNHOLM trouve toujours une nouvelle maison pour l’accueillir et c’est carrément le légendaire Napalm Records qui propose en 2021 le cinquième méfait : Apotheosis.



Et une nouvelle fois, BORNHOLM reste un album du pas assez. Un groupe qui n’en fait jamais trop, et qui reste donc perdu dans le décor… Pas trop agressif mais pas trop mélodique, pas trop répétitif mais pas trop original, pas trop long mais pas trop court… Et donc pas trop intéressant, car pas trop extrême. C’est ce que j’ai pensé avec ces nouvelles compositions comme je l’avais pensé avec celles des deux derniers albums, et je me suis demandé si j’étais devenu trop exigeant vu que j’avais quand même de bons souvenirs du BORNHOLM des années 2000. Et j’ai donc ressorti ...on the Way of the Hunting Moon que j’écoutais souvent en 2003. Et j’ai constaté que ce qui avait disparu avec le temps, ou du moins ce qui avait été de plus en plus gommé, c’était la fougue ! Je ne la sens plus du tout au même niveau, et son absence rend des compositions très honnêtes bien trop lisses. Oui, c’est honnête et c’est même respectable, mais il manque l’étincelle qui permettrait de dépasser ce niveau. Quelques passages sortent du lot et j’avoue même relever toujours la tête sur « To the Fallen », mais dans l’ensemble Apotheosis est bien trop scolaire pour me convaincre.



Le groupe de Sahsnot pourra peut-être plaire à quelques disciples du black metal qui ont envie de taper du pied et écouter leur musique en faisant autre chose, mais Sakrifiss s’est très vite lassé et a presque été incapable à chaque essai d’aller jusqu’au bout. Le black metal n'y est pas assez pagan pour être pagan, pas assez mélodique pour être mélodique, avec des claviers qui s'entendent peu et sont surtout assez inutiles, et au final même si c'est bien exécuté, ça reste fade.

