Un batteur passé cinq ans chez WITCHCRAFT, du bon vieux rock bien rétro cher à Marty McFly, il n’en fallait pas plus pour que je me penche sur cette nouvelle association de bienfaiteurs composé de Fredrik Jansson (WITCHCRAFT donc, mais également COUNT RAVEN et ANGEL WITCH), Sartez Faraj (THREE SEASONS, MOUTH OF CLAY) et Sam Riffer (SIENA ROOT). Un trio expérimenté réuni pour le plaisir de revisiter, avec une maîtrise sans failles, un background musical vers lequel tout chevelu qui se respecte finit tôt ou tard par se tourner ; rock psyché, heavy blues ou proto machin chose, collez l’étiquette qui vous convient pour un rejeton de LED ZEPPELIN qui fait déjà forte impression.



Musicalement parlant, on navigue donc entre le WITCHCRAFT des deux premiers albums et le GRAVEYARD de « Hisigen Blues ». La forme est chaleureuse, groovy à souhait et portée par des refrains assimilables en moins de temps qu’il n’en faut à Thrashocore pour poster une chronique de black (« Should We Care », « Wind Of Hope »). Certes, Sartez Faraj n’est pas Magnus Pelander et son chant clair un peu propret manque un peu de personnalité pour réellement convaincre. Ces réserves émises, il y a peu à redire sur le contenu proposé, mené de mains de maîtres par des zicos connaissant leurs classiques sur le bout des doigts. D’un niveau de jeu moyen très élevé, « Wooden Fields » séduit donc instantanément, même s’il manque au programme un ou deux titres irrésistibles qui valideraient définitivement l’affaire. Mais de délicieux arpèges cajolant les esgourdes en soli définitivement hors du temps (« Read The Signs »), ce premier skeud compte suffisamment de bons riffs dans sa besace pour augurer du meilleur. Marche arrière toute !

2021 - Argonauta Records Heavy rock psyché notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : (2) 8/10

Heavy rock psyché - 2021 - Suède

tracklist 01. Read The Signs 02. Shiver And Shake 03. Should We Care 04. I'm Home 05. Don't Be A Fool 06. Wind Of Hope 07. Endless Time

Durée : 38:41

line up Sartez Faraj / Guitares, Chant

Sam Riffer / Basse

Fredrik Jansson / Batterie

parution 8 Octobre 2021

