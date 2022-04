Deified Shreds - Overcoming the Fractal Deception Chronique Overcoming the Fractal Deception (EP)

Vous vous rappelez de Resurgency ? Ce groupe grec fort talentueux qui avait notamment sorti l'excellent No Worlds... nor Gods Beyond. C'était en 2017, il y a cinq ans quasiment jour pour jour. Depuis, plus de son, plus d'image. Aura-t-on un jour le droit à une suite ? Rien n'est moins sûr. Pour vous consoler toutefois, voilà peut-être la solution. Elle s'appelle Deified Shreds, existe depuis 2018 et a sorti à l'automne dernier son premier EP quatre-titres Overcoming the Fractal Deception sur le label mexicain Iron, Blood and Death Corporation (Blasphemathory, Deathfucker, Gravered, Kromorth, Melektaus, Paganizer, Those Who Bring the Torture, VRPI ...).



Pourquoi la solution ? Déjà, parce que le groupe compte en ses rangs le chanteur John P. de Resurgency. Si celui-ci n'a pas vraiment de timbre caractéristique et si ce n'est pas forcément lui qui faisait la réussite du combo, c'est tout de même un bout de Resurgency qui s'active enfin. Et surtout, parce que c'est bien ! Les Grecs ne nous offrent que moins de vingt minutes de musique sur quatre morceaux d'un peu plus de quatre minutes chacun mais cela suffit à voir en Deified Shreds une formation prometteuse. Dans un style proche de celui de Resurgency en plus. Soit un death metal assez old-school et brutal très ancré dans la décennie 1990 avec en ligne de mire principale la Floride. En particulier l'un de ses représentants, pas le plus connu et cité mais certainement pas le moins doué, j'ai nommé Brutality. L'influence du groupe de Tampa transpire dans beaucoup de tremolos mélodiques sombres qui sont la base des compositions du quintette et dont la construction et l'évolution rappellent également la bande de Scott Reigel. Les Athéniens, comme beaucoup, ne réinventent donc rien mais leur savoir-faire, même perfectible, ne fait aucun doute. Le riffing, surtout, fait plaisir à entendre. On sent du travail derrière et l'envie de proposer de vrais bons riffs comme à la grande époque. On n'oublie pas la mélodie, on incorpore même deux-trois solos chaotico-mélodiques, et on propose un bon équilibre entre groove et technicité en prenant soin de varier suffisamment les tempos au sein des titres. On sent néanmoins une inclinaison vers les rythmiques rapides, preuves en sont les nombreuses séquences thrashies et les rasades de blast-beats qui, s'ils sont loin d'être omniprésents ou ultra rapides, marquent tout de même l'œuvre de leur empreinte. Souvent même dès l'entame pour emporter tout de suite l'auditeur ("Shredding the Deified" et "Anguished Metamorphosis"). Et avec une production au son naturel sans artifice, le rendu se montre tout à fait convaincant. Il n'y a plus qu'à rajouter un peu de mid-tempo pour le groove et le headbanging ainsi qu'un ralentissement plus prononcé ici ou là et vous avez une bonne idée de ce que proposent les Méditerranéens qui ont également le bon goût de laisser à la basse une place de choix dans le mix.



Voilà donc une vraie bonne surprise que ce court mais alléchant Overcoming the Fractal Deception qui devrait plaire à tous ceux qui aiment leur death metal à l'ancienne et authentique, c'est à dire qui fait la part belle aux riffs et ne sonne pas comme joué par des ordinateurs. On appréciera aussi le fait que Deified Shreds ne vienne pas se greffer à la longue liste des suiveurs de Incantation et Entombed (ou plus récemment Demilich) qui ont la faveur des revivalists, pour choisir un modèle plus discret qui n'a jamais eu la reconnaissance qu'il aurait méritée, Brutality. Pas d'enflammade exagérée toutefois car malgré ses qualités, Deified Shreds ne remplacera pas tout de suite ses compatriotes de Resurgency dans nos petits cœurs de deathsters. Le combo n'a pas encore tout à fait le même niveau, que ce soit en matière de riffs ou d'intensité qui fait parfois défaut à la formation qui se montre également un poil trop scolaire. Le chant, bien que déchiffrable et malgré les longs growls jouissifs d'ours mal léché que nous sort John P., pourrait aussi montrer davantage de dynamisme. Et dans l'ensemble, en dépit d'une homogénéité très appréciable, Overcoming the Fractal Deception manque de vrais passages marquants. Des défauts néanmoins tout à fait pardonnables. Car pour une première sortie, c'est largement suffisant pour convaincre et placer Deified Shreds dans les groupes à fort potentiel qu'il faudra suivre de près. Et encore un combo à ajouter à une scène death metal grecque qui ne manque décidément pas de talents. On espère donc voir rapidement ce premier essai transformé sur un long-format. Avec toujours dans un coin de la tête ce secret espoir de revoir un jour Resurgency.

