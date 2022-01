Avskräde - Det stora tunga sjuka Chronique Det stora tunga sjuka

Il n’y a que quatre choses qui m’ont plu dans ce premier album des Suédois de AVSKRÄDE.



1. Le visuel. Oui, il m’en faut peu pour être content, mais encore plus lorsque la musique ne m’a pas transcendé. Je m’accroche aux branches en quelque sorte...



2. Le fait que le line-up ne soit pas présenté. Oh oui, le mystère fait son effet. Je ne connais pas le nom des deux musiciens alors que leur visage, si ! Ça me turlupine profondément de comprendre pourquoi ils montrent leurs visages mais n’annoncent pas de patronymes !!!



3. Les guitares qui grésillent. Musicalement, c’est ce que je retiens le plus des 36 minutes de jeu. Le black metal est ici dans la veine des premiers DARKTHRONE et premiers GORGOROTH, avec un son bien cru, et tout à coup les guitares qui prennent ce son bien typique. J’y suis sensible, et ça me titille la petite corde cachée dans mon grand coeur.



4. La durée des pistes. Elles font toutes entre 2:40 et 4:06. Et entre nous, ça me fait du bien parfois de ne pas écouter des titres à rallonge qui n’en finissent plus.



Le reste... J’ai moins aimé. Le fait que ce soit lassant alors qu’il n’y a que 36 minutes et que les morceaux soient courts pour la simple raison qu’il y en a trop : 11, et que finalement, à part le petit plaisir de trouver du black metal à l’ancienne, il n’y a rien qui se démarque véritablement. Pas de riff vraiment marquant, pas d’aura charismatique, pas d’envie d’y revenir. J’ai surtout eu l’impression d’en avoir fait le tour au bout de deux écoutes. Du coup j’ai mis au moins deux mois avant d’en faire une chronique parce que je n’avais aucune raison de le remettre pour me plonger dedans. Pourtant l’énergie est là, et elle aussi j’aurais pu l’ajouter dans la liste des choses à retenir de positif, parce que l’illusion fonctionne bien le temps de 3 ou 4 morceaux, puis finalement elle part vite en eau de boudin, et se perd dans les méandres de la redondance.



Par contre, la magie peut opérer chez d’autres, qui n’auraient pas l’impression d’avoir déjà entendu la même chose ailleurs ou bien qui ne s’en soucieraient pas. Je joue peut-être un peu trop au blasé avec AVSKRÄDE, qui au final sort un album de black à l’ancienne comme ça peut faire du bien d’en écouter pour se ressourcer...

2021 - Purity Through Fire Trve Black Metal notes Chroniqueur : 6 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Trve Black Metal - Suède

nouveaute A paraître le 12 Décembre 2021

tracklist 01. Av jord är du kommen 02. Undergång 03. Du ljuva svarta natt 04. När stillheten stundar 05. Aldrig mer skall solen bränna 06. Med blodiga vingar 07. Gravens tomma skönhet 08. Nattfärd 09. Begäret 10. I den eviga månens sken 11. Jag är slutet

Durée : 35:59

