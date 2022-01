Ertéktelen - Mértéktelen Chronique Mértéktelen

Tu ne connais pas les Hongrois d’Értéktelen, je le sais bien. Pour moi qui suit un peu la scène d’Europe centrale, et notamment la Hongrie, je te rassure, ils me sont également inconnus. Mértéktelen est leur tout premier album, dans une veine BM / death relativement doom, à la fois un peu étrange et assez atypique, presque expérimental.



Pour preuve, l’artiste le précise, l’ensemble de l’album est joué à l’instinct, sans métronome. L’enregistrement de la batterie a été géré uniquement par un microphone d’iPhone. Avec ces données en tête, partons à la découverte de la bête.



Ainsi, Hasbeszélők et Agresszívan szív (sucer avec agressivité, pour ta culture) démarrent-ils sur des sons un peu indus avant d’enquiller sur des accords mi-death, mi-black. Le mid-tempo est privilégié, qui donne à entendre une structure où les riffs partent dans tous les sens, dopés par un son sale et relativement spatial, presque noyé dans l’écho. Etrange, je vous l’ai dit, ce premier titre donne le la. Mélange improbable de styles, d’influences, de dissonances et de sons plus gras, ce départ déroute.



Ce d’autant que, parfois, sans crier gare, des arrangements intéressants viennent surprendre un peu plus l’auditeur comme, par exemple, ce piano sur Hasbeszélők, l’atmosphère cosmique et mélodique sur Néha történnek dolgok ou encore le départ rampant, grosse basse en avant, sur Az nyomja, accompagné d’une sorte de Bàr bizarre et son final tout aussi barré, et son enchaînement, sans temps mort, avec Azért is bazmeg qui n’est pas sans rappeler le doom BM occulte et tribal d’un groupe comme Sectarism. Que l’on songe encore aux quelques loops electro orientalisantes sur Ezt meg majd a sírodra írjuk.



Parfois encore, c’est l’agressivité propre au BM qui prend le pas, le son harsh – tu l’auras saisi – pouvant rappeler les combos obscurs des débuts du style (A kifosztó) mais avec toujours une petite touche expérimentale, pas forcément systématiquement à propos, qui tient dans des samples indus, des bruitages étranges et menaçants ou encore des sons tribaux répétitifs, comme des loops electro.



Presque toujours, l’impression d’être confronté à des forces shamaniques se dégage des morceaux. Insaisissables, parfois impénétrables, les titres s’enchainent souvent sans coupure, contribuant à créer une ambiance apocalyptique véritablement saisissante (Ezt meg majd a sírodra írjuk ; Azért is bazmeg). Une atmosphère renforcée par la voix noyée dans le mix, hurlant en fond sonore, vomissant plutôt, tel un animal égorgé dont les râles émaneraient d’un épais brouillard.



Etrange, expérimental, torturé, lo-fi, souvent insaisissable et impénétrable, Mértéktelen est un album surprenant qui risque fort de mettre sur la touche un grand nombre d’auditeurs. L’expérimentation réserve pourtant des surprises et la volonté de proposer autre chose est patente. A réserver aux esprits ouverts.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2021 - Indépendant Black metal expérimental / doom notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Ertéktelen

Black metal expérimental / doom - Hongrie

écoutez Hasbeszélők

Agresszívan szív

A kifosztó

Néha történnek dolgok

Az nyomja

Azért is bazmeg

Ezt meg majd a sírodra írjuk

tracklist 01. Hasbeszélők 02. Agresszívan szív 03. A kifosztó 04. Néha történnek dolgok 05. Az nyomja 06. Azért is bazmeg 07. Ezt meg majd a sírodra írjuk

Durée : 20:00

parution 12 Janvier 2021

Essayez aussi Gribberiket

Knefall

2015 - Dead Seed Productions