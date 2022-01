Pain of Salvation - Scarsick Chronique Scarsick

Pain of Salvation fait partie de ces têtes d'affiche du metal progressif pour qui le suffixe a encore un sens, leur permettant de faire exploser les barrières musicales et d'explorer, à la faveur de nombreux albums emblématiques tels que Entropia (1996), One Hour By The Concrete Lake (1997) ou encore BE (2004) allait quant à lui grappiller ses influences dans le style médiéval et offrait à un auditoire à la fois médusé et impressionné un opus des plus intriguant. Il faut dire que le quatuor resserré autour du maître à penser qui chante et s'occupe de la guitare, de la basse et du banjo a les qualités techniques pour se permettre à peu près n'importe quelle fantaisie : que ce soit Johan Hallgren (guitare, choeurs), Fredrik Hermansson (claviers) ou encore Johan Langell (batterie, choeurs), le combo atteint depuis ses débuts un niveau d'inventivité dont peu peuvent se targuer. Pourtant, Scarsick (2007) est une suite. Et pas n'importe laquelle : celle de



Tout comme son illustre aîné, Scarsick est aussi l'occasion pour Daniel Gildenlöw d'explorer des thématiques qui lui sont chères et perlent sur bon nombre des albums de Pain of Salvation, notamment le sort des parias de la société dont il s'efforce, avec toute l'empathie dont il est capable, de saisir les racines du mal-être. Elles émergent bien souvent dès l'enfance, comme le révèlent ces paroles pleines d'acuité issue de l'excellent morceau « Spitfall » :



« There’s nothing like a broken childhood

There’s nothing like a broken home

There’s nothing like a tale from your hood

There’s nothing like a record of restriction orders

Outspoken borderline disorders

A violent long way to the top

The longer that you fought yourself up

The longer the spitfall... »



Celle de « He », bourlingué entre les maltraitances diverses, nous avait déjà été racontée sans filtre dans Pain of Salvation, Scarsick fourmille.



À l'image des nombreuses idées qui en fusent, cette fournée de 2007 est aussi un véritable maelstrom de genres musicaux. C'est autant son point fort que son point faible : les transitions entre les morceaux ont parfois quelque-chose de capillotracté, jusqu'à flirter avec l'incohérence. Tout comme le côté aride et dérangeant qui germe de certains morceaux, rendant l'écoute et l'analyse aussi difficiles l'une que l'autre : j'ai mis un certain nombre d'années avant de saisir la substantifique moelle de cet album que je saigne pourtant quasiment depuis sa sortie. L'inverse m'aurait déçu, tant c'est également ce qui fait le charme de Pain of Salvation depuis 1991 : le fait de pouvoir sortir des sentiers battus en quelques secondes. Comme ce riff lumineux qui sort du sombre « Spitfall » sans prévenir, vers 4'22'', après une nouvelle tentative – plutôt réussie – de Daniel Gildenlöw dans le registre hip-hop. Après avoir pris le temps de déverser un flow qui manque de variété (mais pas de maîtrise) dans l'intention, cette mélodie luminescente vient rafraîchir l'ensemble et couler dans les oreilles comme le nectar sucré des dieux. Il faut dire que Scarsick ne manque pas de ces moments d'exception qui viennent à la fois relancer la machine et offrir un charme fou à la musique des Suédois, à l'image de ce piano enchanteur sur lequel viennent retentir de jolis babillages dans « Cribcaged ». Le tube plus classique « Flame To The Moth » ne manquera pas, quant à lui, de venir donner aux puristes du metal progressif ce qu'ils sont venus chercher dans cet album : avec sa partie batterie déconstruite, sa basse possédée, ses « palm mutes » ciselés et son refrain hurlé, ce morceau montre que le groupe est également capable d'être clinique quand c'est nécessaire. Les guitares graves et massives qui battent la course funéraire de l'excellent dernier morceau « Enter Rain » pour ensuite s'envoler vers un break mid-tempo qui évoque totalement Pink Floyd ne manquent pas d'en témoigner.



En puis, comme c'est souvent le cas avec Pain of Salvation, les émotions sont poussées à leur paroxysme. Au côté cynique et grinçant de certaines de ses paroles (« America », « Disco Queen ») qui se traduisent par des moments légers et envolés, presque « troll », répondent des passages d'une mélancolie vertigineuse (« Kingdom Of Loss », référence directe à Scarsick ne fait pas exception : apprécier ses idées plus ou moins saugrenues, savourer ses passages démentiels ou rejeter ses tentatives indigestes demandera un effort aussi rare que précieux dans notre époque peu propice à ce genre de dégustation sur le long terme. Croyez-moi sur parole, cette suée vaut clairement le coup! Alors que Daniel Gildenlöw enchaîne les posts à caractère écologique sur ses réseaux sociaux, voilà qu'est venu le temps de s'attaquer à l'une des œuvres les plus politiques de « son » bébé qu'il pouponne soigneusement depuis 1991. 