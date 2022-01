Panopticon - ...and Again into the Light Chronique ...and Again into the Light

…and Again into the Light revient à un format et même une musicalité très classique pour Panopticon.



Le mélange des genres est ici de nouveau à l’honneur, à travers une musique que Lunn a voulu certes sombre pour évoquer ses luttes personnelles, mais dotée d’une production claire et massive dans le but de rendre l’introspection recherchée ici la plus saisissante possible. Enfin, la clarté est ici toute relative à l’écoute de la production assez particulière de Colin Marston, qui œuvrait déjà sur l’album précédent. Les guitares sont lourdes mais aussi tellement amples que le son en devient presque diffus voire chaotique, comme si Marston avait souhaité atteindre un rendu proche d’une tempête battant son plein. Les amateurs d’espaces sonores marqués et de textures riches (on y compte votre serviteur) seront ici comblés, notamment pendant le paroxysmique « A Snowless Winter », mais ce parti-pris ne mettra probablement pas tout le monde d’accord.



Pour ce qui est des compositions, Panopticon ne change pas vraiment et n’a surtout pas adouci sa formule. Le black metal atmosphérique, mélodique mais aussi violent du projet, aura rarement paru aussi naturel et pertinent que sur cet …and Again into the Light Que cela soit pendant la fureur de « Rope Burn Exit » ou « Moth Eaten Soul », qui tend vers un black/death où les blast fusent comme rarement, on sent bien que Lunn a eu à cœur de perfectionner son art depuis le tournant qu’a représenté Kentucky dans sa discographie. Sa prestation touchante au possible durant la première moitié de la semi-ballade bucolique « The Embers at Dawn », où son timbre fait des merveilles, atteste de sa désormais maitrise des émotions contradictoires, idéal souvent recherché mais finalement rarement atteint par la scène actuelle. A ce titre, des violons imposants viennent régulièrement habiller les moments forts des morceaux, sans que cela ne paraisse jamais maladroit ou forcé. L’immersion dans la nature « locale » tant adorée par Lunn est très audible avec une nouvelle fois de nombreux chants d’oiseaux (des huards à colliers notamment, « Dead Loons » leur étant visiblement dédié). Le voyage s’achève par un « Know Hope » dantesque, où une mélodie aérienne flirtant avec le post-rock cohabite avec des riffs si intenses qu’ils en deviennent éblouissants, solaires même. L’un des plus beaux moments de la discographie du projet.



2021 - Bindrune Recordings Black Metal Atmosphérique notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Black Metal Atmosphérique - 2007 - Etats-Unis

tracklist 01. ...and Again into the Light 02. Dead Loons 03. Rope Burn Exit 04. A Snowless Winter 05. Moth Eaten Soul 06. As Golden Laughter Echoes (Reva's Song) 07. The Embers at Dawn 08. Know Hope

Durée : 71:05

line up Austin Lunn / Tous les Instruments

Charlie Anderson / Violon

Patrick Urban / Violoncelle

Jan van Berlekom / Chant

Erik Moggridge / Chant

parution 15 Mai 2021

