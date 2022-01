Godflesh - Pure Chronique Pure

Pure, là où Godflesh commence ? C’est généralement ce que je pense de ce disque, bien différent de ses prédécesseurs.



Pure donne une autre sensation, dès sa pochette où l’on pourra voir une main calcinée, reste d’une explosion atomique, mais où je perçois la naissance d’un homme-nouveau. Un exemple de plus de mon incompréhension envers ce qu’on attache généralement aux musiques industrielles, celles souvent décrites comme lourdes et noires, violentes d’une domination visant l’extinction, alors qu’elles transpirent une certaine forme de vie. Une vie mécanique et organique à la fois, appuyant une volonté d’existence jusqu’à la hurler avec toute sa force disponible, jusqu’à divaguer dans des nappes spirituelles étrangement atmosphériques.



Il y a de cela dans Pure, délaissant en partie le patronage de Michael Gira ou encore Throbbing Gristle pour embrasser celui de la scène Hip Hop de son époque. « Spite » et « Mothra » mettent directement dans le bain de cette nouvelle direction, les machines et guitares s’habillant d’un groove autoritaire. Pour autant, Godflesh ne s’arrête pas ici à une réinterprétation d’influences : il devient ce qu’il montrera pleinement être par la suite, à savoir un monstre d’émotions, emporté par un souffle le guidant même au sein des ruines créées par



Oui, Pure est bien différent de Selfless).



Il y a malgré tout des titres implacables sur Pure, notamment au sein de sa première partie. Mais là n’est qu’une part du talent de Godflesh, qui entête, questionne parfois, fait toujours voir un univers mental tel qu’on n’en rencontre pas autre-part. Ce qui fait de cette grosse heure une des plus difficiles d’accès de la bande, aussi fondatrice que fuyante, l’esprit s’écrasant et s’envolant, s’enfermant dans ses obsessions et respirant à trop grande bouffée, une douleur existentielle devenant douleur corporelle. L’histoire veut que Justin ait trouvé le patronyme de la formation dans l’idée que la musique est la voix de Dieu donnant accès à l’élévation spirituelle, l’ajout de la notion de chair étant là pour signaler l’intention d’obtenir cet effet à un niveau physique. Cela en tête, on peut dire que Pure est l’œuvre où Godflesh a mérité son nom. , là où Godflesh commence ? C’est généralement ce que je pense de ce disque, bien différent de ses prédécesseurs. Pour autant, Godflesh ne s'arrête pas ici à une réinterprétation d'influences : il devient ce qu'il montrera pleinement être par la suite, à savoir un monstre d'émotions, emporté par un souffle le guidant même au sein des ruines créées par Streetcleaner. « I Wasn't Born to Follow », « Monotremata » ou « Baby Blue Eyes » possèdent cette lumière particulière, fragile, se terrant derrière un son strident, un psychédélisme qui donne une texture presque aérienne à des compositions pourtant bétonnées (la guitare bourdonnante de Robert Hampson sur « Predominance » par exemple, répétant inlassablement les mêmes notes). Pour qui résume Godflesh à ses débuts, ce disque s'apparente à un croc-en-jambe où les quelques rappels d'autrefois (« Love, Hate (Slugbaiting) » prenant pour base un titre de Fall of Because) s'avèrent encore plus expérimentaux que le reste. 