Puis vint le Verbe. Le Verbe fait Riff, où Pombagira déploie ses incantations. Ici se situe la différence avec les précédentes œuvres du duo Carolyn et Pete Hamilton-Giles, The Crooked Path et Black Axis Abraxas ayant déjà ce pouvoir sonore à l’état de balbutiement et de bégaiement là où Baron Citadel déclame avec limpidité. Il y a de quoi s’interroger durant cette longue heure cyclique et minimaliste, faisant sienne une austérité typiquement doom où l’absence de variation devient pourtant oscillation, nuance, recherche d’un ailleurs foisonnant. Le psychédélisme vaudou dont se réclame les Anglais, le Baron Samedi créant sa citadelle au prosélytisme implacable, fonctionne malgré tout dès les premières secondes de « Causeway Charred » pour ne plus nous lâcher. Enveloppant de sa tessiture grave, il emmène avec lui au sein du monde des morts, le feeling comme réanimateur, une batterie pulsant de vie avançant d’un pas tranquille et enfiévré à a fois.



Au Verbe succéda le sentiment, né car nommé. Un sentiment d’engourdissement des sens, de totale sujétion, le craquement de la terre devenant celui de nos émotions, érosion du corps et remuement de l’esprit. Il est toujours complexe d’expliciter ce que créé en nous une musique hypnotique, ce qui se passe entre l’avant et l’après, ces rites séquencés et dont on ressort avec une impression de changement. Ce passage que Pombagira rend une fin en soi contient cependant ses propres évènements marquants, tel que les passages soulful du morceau-titre, « Seals of Grace » et « Corporeal Altar », les amplifications s’éloignant au profit d’une méditation où l’émoi devient un guide. Une sensibilité blues s’affiche alors clairement, semblable à ce qu’on retrouvera dans les œuvres suivantes du duo (



Au sentiment s'est alors supplanté la pensée. Celle que Pombagira n'a clairement pas eu le succès qu'il mérite, relativement anonyme au sein d'une scène où d'autres ritualistes de son temps ont profité d'une meilleure lumière (Om, Suma, Bongripper…). Certainement, quatre titres vénérant autant un doom excessif, monotone, ne s'adressent pas à tout le monde (ils me perdent moi-même par instant). C'est pourtant le monde que convoque Baron Citadel, un monde qu'il créé de lui-même, où les convertis ne pourront s'échapper qu'à sa toute fin tant sa régularité se trouve aussi dans l'excellence de sa musique. Un pic dans la discographie particulière des Anglais qui, après une redite frôlant l'inutile (Iconoclast Dream) iront dans une direction autrement délicieuse avec Maleficia Lamiah. Manière de dire que Baron Citadel est, dans son optique, difficilement dépassable.

