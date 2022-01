K Amon K - Arca Ende Aeterna Chronique Arca Ende Aeterna

Quel excellent premier album ! Et français de surcroit ! Même pas besoin de jeter un coup d’œil pour s’en rendre compte d’ailleurs, et ce pour deux raisons. La plus évidente : la langue employée dans les paroles. C’est dans un français particulièrement audible que sont entonnés ces 8 pistes, nommées « le bruit et l’enfer », « Du tonnerre dans le gouffre », « Vœu de ténèbres » ou encore « Les paroles s’envolent les écrits brûlent ». Mais bien entendu, cela pourrait être l’œuvre d’une formation du Québec, de Belgique ou encore de Suisse. Seulement le style aussi a un fort goût de black hexagonal ! A vrai dire je ne suis pas le seul à avoir eu en tête un autre groupe de notre pays à l’écoute de Arca Ende Aeterna, et ce groupe, c’est GLACIATION ! J’ai même vu des commentaires sur certains réseaux se demandant si Hreidmarr n’avait pas encore quelque chose à voir là-dedans.



Et bien non, ce n’est pas lui mais une autre équipe qui a elle aussi fait rêver la même génération, car voilà, hormis le bassiste, trois membres viennent de CRYSTALIUM ! Culte ! Il y a ainsi Kra Altar, le batteur également actif chez DOCTOR LIVINGSTONE et SEKTEMTUM puis le guitariste/claviériste KZG ainsi que le chanteur/guitariste Kra Cillag. Tous les deux avaient déjà eu envie de recréer de la musique ensemble et nous avaient offert un album sous le nom de groupe NERAEON en 2017 (et on le conseille). A ce trio originel de CRYSTALIUM s’est ajouté un bassiste nommé Fyr, sur lequel les informations sont encore assez rares. K AMON K a ensuite rejoint une écurie italienne habituellement audacieuse : Code666 Records, maison qui a abrité des ABORYM, FEN, SAILLE ou encore NEGURA BUNGET, et Arca Ende Aeterna a vu le jour en fin novembre 2021.



L’album totalise 55 minutes, avec 8 morceaux qui forment un tout très fluide, placés dans un ordre réfléchi et cohérent, et surtout qu’il est déconseillé d’écouter indépendamment. En fait, une fois l’opus enclenché, ils s’enchaînent et forment un tout sans que l’on remarque nécessairement les changements de pistes. Elles sont reliées les unes aux autres comme un tout indivisible. Du coup, il faut vraiment se réserver une heure de liberté et de tranquillité pour profiter pleinement de l’œuvre. Le black metal y est mature, véritablement proche de l’esprit de GLACIATION, avec une musique principalement puissante et révoltée mais aussi très écorchée. Les musiciens ont le talent pour toucher l’âme, en sachant accélérer ou freiner aux moments opportuns, en parvenant à glisser du clavier ou des riffs légèrement progressifs avec justesse lorsqu’il s’agit d’appuyer sur une émotion plus fragile, en passant à une musique plus lente et sombre sans jamais devenir mièvre... Et caetera, et caetera, car il y a beaucoup de nuances dans ces compositions. Les amateurs de black metal pur et dur n’accrocheront pas à tout, car certains éléments flirtent carrément avec l’avant-garde ou l’expérimental, mais sans franchir la ligne, sans être pompeux le moindre instant ! Mais ce qui rend ces titres si réussis, ce qui les sublime, ce sont les vocaux. Le chanteur a beaucoup de présence avec un timbre qui marque tout de suite l’auditeur, à tel point qu’il vole presque la vedette aux instruments. Et comme il y a beaucoup de passages audibles, les paroles restent en tête et provoquent à chaque écoute le petit frisson, le petit déclic qui donne envie de les répéter. Bon parfois c’est approximatif et on rate quelques mots qu’on change par du yaourt ou par ce qu’on a cru distinguer, et ainsi je me retrouve à marmonner des passages tels que : « J’ai tout donné, (mon âme). J’ai tout vécu, tout donné ! (…) Regarde en bas, tu es si loin !»…



Finalement tout s’encastre parfaitement, et l’ensemble vient percuter en plein cœur. Il y a juste quelques baisses de régime, rares, mais il est difficile de maintenir un niveau excellent sur une heure de jeu. Et même, ces moments moins indispensables ont quelque part leur importance car ils sont nécessaires dans l’œuvre prise dans son ensemble, représentant le calme avant la tempête, ou la tempête avant le calme.

2021 - Code666 Black Metal notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 9/10

Black Metal - 2021 - France

tracklist 01. Le bruit et l'enfer 02. Du tonnerre dans le gouffre 03. A jamais 04. Voyageurs 05. Voeux de ténèbres 06. Les paroles s'envolent les écrits brûlent 07. Le serpent dans l'éclipse 08. NRAT Alpha

Durée : 54:59

parution 25 Novembre 2021

