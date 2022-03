Exsanguinated - Millions Of Tortured Souls Chronique Millions Of Tortured Souls (Démo)

Continuons si vous le voulez bien à défricher la prolifique scène américaine et notamment sa jeune garde fougueuse qui ne cesse de faire parler d’elle ces dernières années (la preuve) avec aujourd’hui devant vos yeux ébahis un groupe répondant au nom incroyable d’Exsanguinated. Derrière ce patronyme somme toute assez classique (oui, c’était de l’ironie) se cachent en fait Mark Valentino et Sam Shereck de Stabbed (groupe dont on a déjà parlé ici dans le cadre de leur première démo intitulée Defleshed By Reptiles) ainsi que Will Smith (non, pas l’acteur, évidemment…) des excellents Afterbirth et Artificial Brain. À leurs côtés, se trouve également Kyle et Andrew, deux guitaristes anonymes au sujet desquels Metal Archives ne me permet malheureusement pas de broder davantage...



C’est avec une démo deux titres intitulée Millions Of Tortured Souls disponible seulement sur Bandcamp et autres plateformes de streaming qu’Exsanguinated a fait son entrée dans le milieu en fin d’année dernière. Alors c’est sûr, on ne risque pas de s’étouffer avec seulement neuf minutes de Death Metal à se caler sous la langue mais pour un début, il faut tout de même avouer que tout ceci semble plutôt prometteur...



Bon je vous préviens, on va essayer de la faire courte car il est hors de question que je passe trois plombes et soixante-douze lignes pour vous signifier à quel point vous devriez poser vos oreilles délicates sur ces deux titres qui eux ne le sont pas le moins du monde...

Bah oui, avec deux membres de Stabbed et un d’Afterbirth dans l’équation, il ne fallait pas attendre d’Exsanguinated qu’il produise un Death Metal raffiné, élégant et progressif. Un petit peu à la manière d’un Decrepisy ou d’un Malignant Altar, le quintet originaire de Long Island lorgne avec Millions Of Tortured Souls vers une version lourdingue et épaisse aux mélodies rampantes et sinistres du meilleur effet. Car ici les choses trainent, collent, pèsent une tonne et puent le fond de cave et le cimetière mal famé… Bref, les Américains prennent ici le plus clair de leur temps pour poser ces atmosphères faisandées et vicieuses à coups de riffs plombés et inquiétants, de frappes modérées assénées avec une conviction évidente mais également une certaine forme d’économie, d’un growl qui ne manquera pas d’entrainer l’auditeur dans les profondeurs les plus menaçantes de la Terre et enfin de leads et autres solos à vous glacer le sang. Une touche mélodique bienvenue qui d’ailleurs me rappelle pas mal ce que l’on peut retrouver chez des groupes comme Cerebral Rot, Cryptworm, Fetid ou Mortiferum... Bref, tout ce qu’il faut pour vous foutre les chocottes et vous faire claquer des dents bien comme il faut.



Pour autant, malgré ce rythme assez lent, Exsanguinated nous réserve tout de même quelques coups de chauds, notamment sur "Demon Infested Tomb" qui à partir de 3:10 voit les choses s’accélérer à coups de blasts et de tchouka-tchouka pour un final particulièrement explosif (en comparaison bien entendu de la dynamique tenue jusque-là par le groupe américain) et dans une moindre mesure sur "Millions Of Tortured Souls" à partir de 1:20. Le reste du temps, la jeune formation relève cette cadence plombée par un groove aussi subtile que sournoisement efficace comme par exemple avec le riff principal de "Millions Of Tortured Souls" ainsi que lors de cette séquence entamée à partir de 2:39 ou bien sur "Demon Infested Tomb" à 2:34. Ainsi, Exsanguinated ne manque pas d’apporter de la nuance et du relief à sa formule ce qui, même pour deux titres expédiés en moins de neuf minutes, s’avère plutôt plaisant.



Alors difficile d’avoir un avis tranché sur Exsanguinated après seulement deux morceaux mais en l’état la formation et le Death Metal qu’elle délivre s’avèrent tous les deux particulièrement encourageants. On espère maintenant qu’elle saura aller un petit peu plus loin pour la suite et nous revenir avec sous le coude quelque chose de plus conséquent et d’au moins tout aussi convaincant. En attendant que ce jour arrive, je ne saurai trop vous conseiller de vous plonger dans la découverte de "Millions Of Tortured Souls" et "Demon Infested Tomb", deux excellents morceaux qui s’ils n’inventent rien ne manqueront pas de ravir les amateurs de Death Metal lourdingue et sinistre au groove pernicieux et aux soubresauts bien sentis.

2021 - Autoproduction Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Exsanguinated

Death Metal - Etats-Unis

tracklist 01. Millions Of Tortured Souls (04:10) 02. Demon Infested Tomb (04:44)

Durée : 08:54

line up Will Smith / Chant

Andrew / Guitare

Kyle / Guitare

Mark Valentino / Basse

Sam Shereck / Batterie

parution 3 Novembre 2021

