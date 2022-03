Cryptum - Vile Emergence Chronique Vile Emergence (EP)

D’ailleurs, qu’il s’agisse d’une démo ou d’un EP, la différence est ici minime puisqu’en matière de contenu, Vile Emergence ne devrait pas non plus vous rester trop longtemps sur l’estomac. En effet, celui-ci ne compte que quatre nouveaux morceaux à se mettre sous la dent pour une durée certes un petit peu plus étendue mais néanmoins toujours relativement réduite (à peine seize minutes au compteur). Un format court qui, s’il à évidemment toujours de quoi frustrer, à néanmoins le mérite de se concentrer une fois de plus sur l’essentiel en faisant de ce petit quart d’heure un moment toujours agréable et même un peu plus convaincant.



En effet, une seule écoute de Vile Emergence suffit pour se rendre compte que Cryptum n’est pas resté végéter dans les méandres de l’underground à attendre que les choses se passent mais qu’il a préféré peaufiner sa recette et les moyens techniques pour nous la restituer. On remarquera ainsi en premier lieu le soin apporté à cette production plus équilibrée et moderne qui va notamment offrir davantage de puissance sans pour autant nier le caractère résolument "old school" de ces nouvelles compositions. On pourra néanmoins regretter un mixage un peu plus hasardeux avec notamment une caisse-claire très effacée au profit d’une grosse-caisse qui semble vouloir prendre systématiquement l’ascendant lors des quelques assauts menés par un Cryptum d’ailleurs un peu plus enclin à cet exercice...



Sans être une fois de plus d’une grande complexité, le Death Metal de Cryptum semble également avoir gagné un petit peu en profondeur grâce à un riffing et des constructions un poil moins anecdotiques que par le passé et peut-être également un peu plus de variété dans sa formule, notamment d’un point de vue rythmique et mélodique. Alors non, les Américains sont encore loin de briller par leur originalité mais on sent qu’il y a du mieux tout au long de ces quatre titres et que le groupe a effectivement chercher à élever son niveau de jeu. Pour autant, Vile Emergence n’est pas bien différent d’Vile Emergence un EP une fois encore très réussi même si celui-ci n’affiche aucune prétention.

Au rayon des "petites nouveautés", on constate que Cryptum, jusque-là adepte du tchouka-tchouka efficace mais néanmoins relativement tranquille, semble désormais vouloir corser le ton à l’aide de quelques passages nettement plus soutenus menés naturellement à coups de blasts. C’est le cas notamment sur "Dead Celestial Bodies" et "Vile Emergence" qui permettent ainsi d’entrevoir une facette plus agressive et brutale du groupe américain. On trouve également désormais quelques solos venus apporter une petite touche mélodique bienvenue au Death Metal de Cryptum. Rien d’extravagant mais ces quelques moments ("Volitional Sacrilege" à 3:28, "Dead Celestial Bodies" à 1:57 et "Vile Emergence" à 2:34) offrent un peu de relief tout en participant à leur manière à ces atmosphères sombres et viciées qui animent ces presque seize minutes.



Si Vile Emergence n’offre que peu de nouveautés, il atteste néanmoins d’un groupe en constante progression. Une évolution positive qui va donc dans le bon sens et devrait à terme permettre à Cryptum de se démarquer encore davantage même si sur le fond comme sur la forme son Death Metal n’a rien de particulièrement original à offrir. En attendant de voir ce que l’avenir réserve aux Américains et à leur formule cousue de fil blanc, ces derniers livrent avec ce nouveau EP une sortie particulièrement bien ficelée et convaincante qui hormis un manque certain de personnalité et une batterie à revoir ne souffre d’aucun véritable défaut. Bref, tout cela va dans le bon sens et c’est très bien comme cela. Il aura fallu un tout petit peu moins d’un an aux Américains de Cryptum pour donner une suite à leur première démo parue en mars 2021 chez Sewer Rot Records (Celestial Sanctuary, Civerous, Infested, Mortuary Spawn, Unembalmed...). 