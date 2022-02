Sarcasm - Stellar Stream Obscured Chronique Stellar Stream Obscured

Burial Dimensions) qui ne sortira que 20 ans plus tard et le décès de deux de ses membres… Le retour du groupe suédois ne sera pas si dithyrambique mais le potentiel se fait toujours sentir. Le line-up ici n’a pas bougé depuis



Sans indication, un test à l’aveugle tromperait n’importe quel adepte (oui même votre vénéré chroniqueur expert). Un retour en arrière dans les glorieuses années 90 de death et black suédois où l’on retrouve cette candeur et froideur si touchante des prémices d’Eucharist, Unanimated, A Canorous Quintet, Vinterland ou Sacramentum. Vous savez, ces leads aigus qui vous accrochent à la fois les tympans et les tripes… Plutôt rare d’entendre des mélodies avec une telle aura, même de la part des quelques rescapés du genre. Mention toute particulière pour le morceau “Obsidian Eyes” ou le final “Let Us Descend”. Le chant de Heval manquera toujours clairement de coffre mais son timbre éraillé un peu bancal ajoutera au charme de “sincérité” de la galette. Un hommage exécuté de la plus belle des manières donc mais au niveau technique bien loin des références portées à l’époque par des musiciens lycéens. Constat fait dès l’ouverture alambiquée et méchamment directe (rythmique véloce et martiale) “Through the Crystal Portal” (aux faux airs des débuts d’Anata).



Des compositions léchées possédant une ambiance glaciale savoureuse et même des tentatives plutôt exotiques pour le style (l’introduction en “spoken word” et nappes façon Summoning de “Let Us Descend”). Déjà utilisé sur les précédentes galettes, on retrouve un aspect doom poussé à son retranchement sur le morceau “Ancient Visitors”. Encore raté, 8 minutes de de léthargie que l’on esquivera malheureusement à chaque écoute… Ce qui donne au compteur 32 minutes, quelque peu frustrant. Alors oui Sarcasm n’efface pas complètement ses déchets de surplus à certains moments (“The Spinning Tomb” moins prenant) mais le charme de “l’ancien” ou une mélodie/déferlante viendra vous titiller (ah ce break jouissif de “Apocalyptic Serenity” (3:03)) et vous redonner le sourire.



