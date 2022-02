A Pale December - Death Panacea Chronique Death Panacea

Si j’avais noté après une ou deux écoutes, j’aurais mis une note plus basse à nos Italiens de A PALE DECEMBER. Tout simplement parce que lorsque l’on mange un plat pour la première fois, c’est avant tout sur l’excès de sucre, ou sur le côté épicé trop prononcé, que l’on s’arrête. Et c’est ensuite que l’on trouvera les saveurs en arrière plan. Quand j’écoute les 6 pistes de Death Panacea, c’est avant tout ce que je n’aime pas qui me saute aux oreilles. Et malheureusement, ce sont deux des éléments les plus importants chez un groupe qui me font tiquer : les vocaux et les guitares.



A PALE DECEMBER s’est formé en 2013 autour d’un duo multi-instrumentiste : Ernesto à la basse et à la batterie (BAR), et Riccardo aux guitares et au chant. Ils avaient sorti en 2017 un premier album plus atmosphérique, mais déjà sur le même label : Avantgarde Music. Et je le rappelle, c’est le label qui pour moi est capable de proposer le meilleur comme le pire. Celui qui m’a fait vibrer avec NORTT, DARKSPACE, SHINING ou plus récemment OLIO TÄHTIEN TAKANA. Celui qui m’a fait vomir tout mon intérieur avec ASOFY, ANCIENT WISDOM, NEVOA ou plus récemment LYS. Tout est donc toujours possible, et je ne peux m’empêcher de toujours tester ses sorties.



Et j’ai finalement été mitigé avec ces Italiens. En fait, c’est Riccardo qui me pose problème. J’ai détesté son chant, et j’ai été horripilé par la moitié de ses choix de riff, ou plutôt de riffing. Sa voix, il n’y est pour rien. Il a fait le choix de chanter avec un timbre death, et certains apprécieront, mais de mon côté je n’aime pas lorsque c’est trop prononcé. Et c’est trop prononcé. Il y a des groupes qui parviennent à rester black metal dans l’esprit avec un chanteur death, là non. Et vu mon aversion pour le death, c’est mort. Et pour les guitares, Riccardo m’agace à nouveau lorsqu’il fait trop appel à sa technique. Il joue bien, et parfois c’est efficace comme sur le très plaisant « Manifesto », mais il se laisse emporter très souvent pour des effets alambiqués. J’ai fortement repensé à DODECAHEDRON, à qui je reprochais la même chose. Le black orthodoxe déconstruit, avec des effets de progressif des Ténèbres, ça ne me touche pas !



Mais j’avoue aussi que les écoutes m’ont petit à petit permis de mieux sentir les qualités de l’album, et j’ai été moins réticent qu’au début. Certains passages sont vraiment convaincants et contagieux. Certes, cela ne me sauve pas nécessairement l’album, mais alors que j’étais parti pour mettre un 4/10, j’arrive après une dizaine de lectures à un 6.5/10. Par contre ne me demandez pas de le réécouter tantôt, les bons côtés restent insuffisants et ce sont encore les mauvais qui dominent dans mon esprit...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2022 - Avantgarde Music Black Metal destructuré progressif notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur A Pale December

Black Metal destructuré progressif - 2013 - Italie

nouveaute A paraître le 11 Février 2022

tracklist 01. Simulacrum 02. Iconoclasm 03. Manifesto 04. Atoning Monuments 05. Of Prophets and Blood 06. Nethermost

Durée : 47:58