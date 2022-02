Immolation - Acts Of God Chronique Acts Of God





Onzième album d’Immolation, Acts Of God est illustré pour l’occasion par le désormais incontournable Eliran Kantor qui n’en finit plus de nous proposer ses oeuvres quasi-bibliques et qui signe donc pour le groupe américain une illustration au caractère anti-religieux toujours sous-jacent même si en ce qui me concerne je ne suis pas toujours très touché par son travail comme c’est le cas ici. S’il s’agit là de la première collaboration entre les New-Yorkais et l’artiste israélien basé à Berlin, c’est loin d’être le cas pour Paul Orofino et Zach Ohren qui une fois de plus signent l’enregistrement, le mixage et le mastering de ce nouvel album pour une production fidèle aux standards les plus récents de la formation et notamment à ceux de son prédécesseur qui avaient su redresser la barre suite à quelques errements synthétiques effectivement un petit peu dommageables. Sorti cinq ans (ou presque) après l’excellent



Alors on ne va pas se mentir, Acts Of God ne réserve pas vraiment de surprise et se « contente » (l’importance des guillemets) de reprendre naturellement tout ce qui fait le charme du Death Metal d’Immolation depuis maintenant plus de trois décennies. Si on pourrait accuser légitimement la formation d’un certain immobilisme, force est néanmoins d’admettre que ce reproche est finalement bien vite balayé. Déjà parce qu’à l’instar d’un Incantation, d’un Cannibal Corpse, d’un Deicide ou d’un Obituary eux aussi toujours en activité, il fait parti de ces groupes présents depuis les premiers balbutiements d’un genre qu’ils ont eux même largement contribué à façonner, chacun à travers une musique à l’identité fortement marquée. Mais surtout, et on l’a déjà brièvement abordé un petit peu plus haut, Immolation continue de faire preuve après toutes années d’une pertinence et d’un degré d’excellence que bien peu de groupes attestant d’une telle longévité réussissent à maintenir.

Si ce nouvel album est donc effectivement plutôt long et rempli raz la gueule de nouvelles compositions, Immolation ne fait pas moins preuve de concision pour autant. En effet, loin de s’éterniser sur chaque morceau, les New-Yorkais vont préférer aller ici à l’essentiel avec une grande majorité de titres oscillants en moyenne entre trois et quatre minutes (à cela trois exceptions seulement avec notamment un "Noose Of Thorns" affiché à plus de cinq minutes alors qu’"Abandoned" et "And The Flames Wept" vont servir respectivement d’introduction et d’interlude). Un sens de la formulation au service d’une efficacité maximum qui ne sera ici jamais mise en défaut. Car si la fougue et l’énergie de la jeunesse sont deux choses capables de bouleverser des scènes musicales, l’expérience, le savoir-faire et l’absence d’egos surdimensionnés font quant à eux des carrières à l’image de celle d’Immolation. Si nous ne sommes qu’en février 2022, je peux d’ores et déjà vous dire que nous tenons là un sérieux prétendant au titre d’album de l’année.



Comme n’importe lequel de ses prédécesseurs, on va retrouver sur Acts Of God ce riffing impérial, technique sans être imbuvable, bourré de feeling et marqué comme toujours par ces brèves dissonances et autres fulgurances mélodiques particulièrement inspirées ("The Age Of No Light" à 1:36, "Noose Of Thorns" à 3:31, "Shed The Light" à 1:25, "Blooded" à 2:15...) qu’affectionnent toujours autant le père Vigna. Un riffing toujours aussi dominateur et conquérant qui n’a pas besoin d’en faire des caisses pour convaincre et qui surtout sait se montrer pertinent en chaque occasion. Ces trente années au service de la cause Death Metal n’ont pas non plus entamé le degré d’intensité déployé par Ross Dolan, Robert Vigna et leurs deux acolytes. Disque particulièrement dynamique, Acts Of God se partage ainsi entre accélérations musclées savamment dosées (sur sa caisse claire, monsieur Steve Shalaty se plait en effet à enchaîner les rafales de blasts avec une conviction évidente comme l’atteste cette entame en fanfare sur "An Act Of God" ou bien encore sur "The Age Of No Light" à 0:15, "Blooded" à 0:07, les premières secondes de "Overtures Of The Wicked", "Let The Darkness In" à 1:30 et à peu près tous les autres morceaux de l’album), séquences moins intenses mais cependant beaucoup plus vicieuses et sournoises (les premiers moments de "Noose Of Thorns", la première partie de "Shed The Light", "Blooded" à 0:23, "Overtures Of The Wicked" à 1:21...) et passages au groove subtil mais néanmoins redoutable d’efficacité ("The Age Of No Light" à 2:56, "Blooded" à 1:15, "Broken Prey" à 0:39, les premiers instants de "Derelict Of Spirit"...).



S’il reste encore quelques vieux de la vieille aujourd’hui en activité, peu parmi eux réussissent à maintenir le niveau d’excellence proposé ici par Immolation qui s’impose sans mal comme les grands patrons d’un genre auquel il ont largement contribué depuis plus de trois décennies. Évidemment, trente-quatre ans après ses premiers balbutiements sous le nom d’Immolation, la formule proposée par les New-Yorkais ne surprendra plus ceux qui suivent la formation depuis déjà plusieurs années. Néanmoins, l’enthousiasme face à ce onzième album n’en reste pas moins réel et sincère et on ne peut qu’applaudir face à tant de maitrise, de réussite et de compositions toujours aussi redoutables, efficaces et pertinentes. Bref, une chose est sûre, la concurrence va avoir fort à faire pour espérer pouvoir déloger Immolation du podium 2022. Un groupe qui malgré les années prouve qu’il est possible de ne jamais rien lâcher. Bravo messieurs et surtout respect pour cette carrière exemplaire ! Si le travail d’un chroniqueur consiste pour l’essentiel à suivre l’actualité afin d’offrir un avis éclairé et approfondi à ses lecteurs sur les dernières sorties et autres nouveautés à ne pas manquer, cela implique également qu’il sache de quoi il parle et qu’il se soit donc donné la peine d’écouter en profondeur le dit album chroniqué sans céder à la facilité d’être le premier à le faire. La vérité ici c’est que je n’ai pourtant pas encore beaucoup écouté ce nouvel album d’Immolation. Pas parce que celui-ci ne m’intéresse pas mais tout simplement parce qu’il est entre mes mains (ou plutôt sur mon ordinateur) depuis quelques jours seulement. Alors pourquoi en faire déjà la chronique ? Eh bien parce qu’une seule écoute m’a suffit pour comprendre que l’on tenait là un album de choix dans une discographie de choix par un groupe qui en trente-quatre ans de carrière n’a jamais déçu. Alors évidemment, chacun se fera son propre classement des meilleurs albums d’Immolation (parfois bien différent d’une personne à l’autre) mais dans l’ensemble, le groupe est d’une constance qui force véritablement le respect.Onzième album d’Immolation,est illustré pour l’occasion par le désormais incontournable Eliran Kantor qui n’en finit plus de nous proposer ses oeuvres quasi-bibliques et qui signe donc pour le groupe américain une illustration au caractère anti-religieux toujours sous-jacent même si en ce qui me concerne je ne suis pas toujours très touché par son travail comme c’est le cas ici. S’il s’agit là de la première collaboration entre les New-Yorkais et l’artiste israélien basé à Berlin, c’est loin d’être le cas pour Paul Orofino et Zach Ohren qui une fois de plus signent l’enregistrement, le mixage et le mastering de ce nouvel album pour une production fidèle aux standards les plus récents de la formation et notamment à ceux de son prédécesseur qui avaient su redresser la barre suite à quelques errements synthétiques effectivement un petit peu dommageables. Sorti cinq ans (ou presque) après l’excellent Atonement , ce nouvel album se montre d’une générosité presque effrayante puisqu’Immolation nous offre pas moins de quinze titres pour une durée de cinquante-deux minutes.Alors on ne va pas se mentir,ne réserve pas vraiment de surprise et se « contente » (l’importance des guillemets) de reprendre naturellement tout ce qui fait le charme du Death Metal d’Immolation depuis maintenant plus de trois décennies. Si on pourrait accuser légitimement la formation d’un certain immobilisme, force est néanmoins d’admettre que ce reproche est finalement bien vite balayé. Déjà parce qu’à l’instar d’un Incantation, d’un Cannibal Corpse, d’un Deicide ou d’un Obituary eux aussi toujours en activité, il fait parti de ces groupes présents depuis les premiers balbutiements d’un genre qu’ils ont eux même largement contribué à façonner, chacun à travers une musique à l’identité fortement marquée. Mais surtout, et on l’a déjà brièvement abordé un petit peu plus haut, Immolation continue de faire preuve après toutes années d’une pertinence et d’un degré d’excellence que bien peu de groupes attestant d’une telle longévité réussissent à maintenir.Si ce nouvel album est donc effectivement plutôt long et rempli raz la gueule de nouvelles compositions, Immolation ne fait pas moins preuve de concision pour autant. En effet, loin de s’éterniser sur chaque morceau, les New-Yorkais vont préférer aller ici à l’essentiel avec une grande majorité de titres oscillants en moyenne entre trois et quatre minutes (à cela trois exceptions seulement avec notamment un "Noose Of Thorns" affiché à plus de cinq minutes alors qu’"Abandoned" et "And The Flames Wept" vont servir respectivement d’introduction et d’interlude). Un sens de la formulation au service d’une efficacité maximum qui ne sera ici jamais mise en défaut. Car si la fougue et l’énergie de la jeunesse sont deux choses capables de bouleverser des scènes musicales, l’expérience, le savoir-faire et l’absence d’egos surdimensionnés font quant à eux des carrières à l’image de celle d’Immolation. Si nous ne sommes qu’en février 2022, je peux d’ores et déjà vous dire que nous tenons là un sérieux prétendant au titre d’album de l’année.Comme n’importe lequel de ses prédécesseurs, on va retrouver surce riffing impérial, technique sans être imbuvable, bourré de feeling et marqué comme toujours par ces brèves dissonances et autres fulgurances mélodiques particulièrement inspirées ("The Age Of No Light" à 1:36, "Noose Of Thorns" à 3:31, "Shed The Light" à 1:25, "Blooded" à 2:15...) qu’affectionnent toujours autant le père Vigna. Un riffing toujours aussi dominateur et conquérant qui n’a pas besoin d’en faire des caisses pour convaincre et qui surtout sait se montrer pertinent en chaque occasion. Ces trente années au service de la cause Death Metal n’ont pas non plus entamé le degré d’intensité déployé par Ross Dolan, Robert Vigna et leurs deux acolytes. Disque particulièrement dynamique,se partage ainsi entre accélérations musclées savamment dosées (sur sa caisse claire, monsieur Steve Shalaty se plait en effet à enchaîner les rafales de blasts avec une conviction évidente comme l’atteste cette entame en fanfare sur "An Act Of God" ou bien encore sur "The Age Of No Light" à 0:15, "Blooded" à 0:07, les premières secondes de "Overtures Of The Wicked", "Let The Darkness In" à 1:30 et à peu près tous les autres morceaux de l’album), séquences moins intenses mais cependant beaucoup plus vicieuses et sournoises (les premiers moments de "Noose Of Thorns", la première partie de "Shed The Light", "Blooded" à 0:23, "Overtures Of The Wicked" à 1:21...) et passages au groove subtil mais néanmoins redoutable d’efficacité ("The Age Of No Light" à 2:56, "Blooded" à 1:15, "Broken Prey" à 0:39, les premiers instants de "Derelict Of Spirit"...).S’il reste encore quelques vieux de la vieille aujourd’hui en activité, peu parmi eux réussissent à maintenir le niveau d’excellence proposé ici par Immolation qui s’impose sans mal comme les grands patrons d’un genre auquel il ont largement contribué depuis plus de trois décennies. Évidemment, trente-quatre ans après ses premiers balbutiements sous le nom d’Immolation, la formule proposée par les New-Yorkais ne surprendra plus ceux qui suivent la formation depuis déjà plusieurs années. Néanmoins, l’enthousiasme face à ce onzième album n’en reste pas moins réel et sincère et on ne peut qu’applaudir face à tant de maitrise, de réussite et de compositions toujours aussi redoutables, efficaces et pertinentes. Bref, une chose est sûre, la concurrence va avoir fort à faire pour espérer pouvoir déloger Immolation du podium 2022. Un groupe qui malgré les années prouve qu’il est possible de ne jamais rien lâcher. Bravo messieurs et surtout respect pour cette carrière exemplaire !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE