Mortuary Drape - Wisdom - Vibration - Repent

Si, comme nombreux ici, tu es un amateur de BM de longue date, tu connais forcément les Italiens de Mortuary Drape. Né en 1987, le combo d’Alessandria distille depuis les débuts du style une mixture de black, de death et de vieux heavy occulte extrêmement ambiancé, emprunt d’une théâtralité qui lui confère une aura à part dans la scène. La touche 80’ est toujours présente et le combo italien peut se vanter d’avoir presque toujours pourvu l’auditeur en albums de qualité, même si un petit creux fut accusé au tournant du second millénaire. Or, depuis 2014 et un Spiritual Independance très agréable, plus de nouvelles, si ce n’est de la compil’ inutile. Plus de nouvelle jusqu’en 2022 et la sortie de ce nouvel EP, Wisdom Vibration Repent.



5 titres pour 23 minutes de musique. Simple et efficace. Tout ou presque est résumé avec In a Candle Flame et All in One Night, qui posent les bases, immédiatement identifiables, d’un black death souterrain, occulte à souhait, aux guitares acérées, presque heavy. Les mélodies l’emportent rapidement, le mid tempo comme le son très 80’ encore, finissant d’asseoir la conviction sur le retour de ce « vieux » groupe aux sonorités ancestrales. Comme toujours, la violence n’est pas le leitmotiv de base, le groupe préférant les bons vieux soli heavy, qui évoquent aussi bien Mercyful Fate que les tout premiers Slayer. A ce titre, la reprise de Mercyful Fate, Nightmare be thy Name, est éloquente. Fidèle, mais augmentée d’une basse audible, elle ne dépareille en rien avec le reste de l’album, éclair heavy dans un ensemble gothique parfaitement structuré. Qu’elle soit d’ailleurs placée au centre du EP, et non en fin d’album, dit tout de la proximité des combos.



Le choix de tempi plutôt lents, typiques de la scène de l’époque, restitue parfaitement l’ambiance de cimetière du combo italien, de cadavres rampants. On visionne de vieux films de la Hammer, on voit défiler du gothique italien, Suspiria et consorts au gré de ces titres particulièrement baignés d’occulte. Circle Zero et Where Everything Falls clôturent sur des tonalités plus élevées, plus thrash dans l’esprit, mais sans jamais se départir ni des ambiances, ni des soli heavy qui coupent les titres de leurs envolées lyriques. Si l’orgue Hammond fut de la partie, Bloody Hammers pouvait encore être convoqué au titre des parallèles musicaux.



Conforme à leur tradition, Mortuary Drape délivre un EP satisfaisant pour leur retour. Si la prise de risque et l’innovation sont quasi nulles, le plaisir de réentendre du vieux heavy black directement puisé à la source des 90’, voire même des 80’ doit vous convaincre d’y jeter une oreille très attentive.

2022 - Peaceville Records Black / Death / Heavy notes Chroniqueur : 3.75 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Mortuary Drape

Black / Death / Heavy - 1986 - Italie

nouveaute A paraître le 11 Février 2022

tracklist 01. In a Candle Flame 02. All in One Night 03. Nightmare Be Thy Name (Mercyful Fate cover) 04. Circle Zero 05. Where Everything Falls

Durée : 23:02

