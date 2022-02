Catacomb - Back to Unknown Kadath Chronique Back to Unknown Kadath (EP)

Si tu as passé les 40 ans, que tu t’intéresses au metal depuis tes années lycée et plus particulièrement au death metal ou si, plus simplement, tu apprécies l’archéologie musicale, tu dois connaître les français de Catacomb. Présent sur la scène toulonnaise (pas la nauséabonde, l’autre) depuis 1990, soit les tout débuts du style, Catacomb délivre depuis toujours un death très old school, fortement ambiancé, tendant à illustrer en musique le mythe de Cthulhu.



Back to Unknown Kadath est ainsi dans la droite ligne des productions du combo français. C’est surtout le troisième EP dans une carrière de 30années sans aucun album longue durée. De la demo, de la compil’, du EP, du single et rien d’autre. Du pur old school, DIY et puis c’est marre. Le premier EP depuis…20 ans. On va donc savourer tranquillement ce petit retour en attendant les 20 prochaines années.



Bon, soyons honnête. Tu ne trouveras rien de neuf dans la disco des Toulonnais. Ce nouvel EP n’est en réalité qu’une resucée de leurs titres phares issus de leur célèbre EP In the Maze of Kadath. Les titres sont ici réenregistrés pour le 30ème anniversaire du fameux EP.



Les souvenirs affluent ainsi dès l’ouverture, The Key et Hallucinated Mountains, avec ce clavier magique comme on en faisait à l’époque, qui hume aussi Nocturnus mais surtout qui convoque de suite des images fortes, surtout que le son est ici sans comparaison avec ce qui se faisait en 1993. La suite n’est qu’abondance de richesses : guitares emmêlées, arabesques mélodiques, structures riches en informations et arrangements et voix brutales à l’unisson. Un vrai bonheur de réentendre en version « moderne » ces titres magnifiques.



Time’s Lurker et Nemesis n’ont également rien perdu de leur charme. Plus directs, plus brutaux, ils rappellent combien l’époque était propice aux découvertes, un temps où les cassures mid-tempo venaient donner un relief monstrueux aux accélérations, une époque où ce type de schéma révolutionnait la musique extrême. Quant au clavier, toujours présent, il perce littéralement les titres en leur centre d’une mélodie spatiale sublime, envoutante et menaçante, que seul les soli qui leur succèdent vient interrompre… tout aussi brillamment. Magnifique, de nouveau, ces titres montrent combien la science de composition de Catacomb était grande, combien leurs idées étaient en avance sur leur temps. Un temps où faire du death metal et être français était perçu comme un échec…



Même si tu n’as pas l’âme nostalgique, tu peux te jeter sans hésiter sur ce superbe EP, qui convoquera en toi des images d’océan, d’infini et de Grands Anciens comme à nul autre pareil. Et si, d’aventure, tu souhaites te faire un petit shoot de souvenirs d’adolescence, tu trouveras totalement ton bonheur dans ces titres dopés par un son plus actuel.

2022 - Xenokorp Death metal
Chroniqueur : 4.25 / 5

Catacomb

Death metal - 1990 - France

A paraître le 18 Mars 2022

écoutez Hallucinated Mountaines [30th anniversary re-recording]

01. The Key 02. Hallucinated Mountains 03. Time's Lurker 04. Nemesis

Durée : 20:38

