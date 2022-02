Schrat - Seelenfresser Chronique Seelenfresser

Le temps file ! Je n’avais pas réalisé que plus de 10 ans étaient passés depuis le premier album des Allemands très en colère de SCHRAT. C’est effectivement en 2010 qu’est sorti Bestimmung Raserei sur le mini label Hora Morior Records, même si en ce qui me concerne c’est avec le suivant que je les avais découverts. J’avais acheté la version sortie chez le défunt label coréen Misanthropic Art Productions et j’avais succombé à son dynamisme et à la décharge d’énergie pure qu’il balançait en pleine poire. Par la suite, le groupe s’était fait attendre, ne revenant avec un troisième essai qu’en 2018, cette fois-ci chez son compatriote Folter Records. Et cette collaboration semble avoir satisfait tout le monde puisque le quatrième album, celui dont on parle aujourd’hui, sort sur la même écurie.



Ce Seelenfresser, qui signifie « mangeur d’âme » en allemand est une nouvelle fois l’œuvre de Gråin, celui-là même qui nous a surpris en 2021 avec sa nouvelle formation GRAB. Il a pris de plus en plus le pouvoir total sur l’entité et lui qui à la base n’était que le guitariste, est devenu le bassiste depuis 2017, et le chanteur depuis 2019. Du coup il n’y a plus que la batterie qu’il délègue à quelqu’un, et ce quelqu’un est désormais Nefastus de IDHAFELS et DEVOURING GOD. Bon, ça ne change pas grand chose puisque côté musique, SCHRAT reste et restera fidèle à son orientation.



Une nouvelle fois, les 11 nouvelles pistes s’affairent à donner la fessée. Et elle est déculottée ! Ah ça oui, on ne fait pas dans la dentelle avec ce style de black metal. La correction est totale grâce à une formule simple comme Maljour ! Du black bestial avec juste une goutte d’orthodoxe ! De la violence pure, mais avec le zeste de riffs qui font taper du pied. Le résultat donne des envies de destructions, mais avec le sourire ! Celui qui donne un air sadique un peu malaisant, en coin.



En tout cas, l’objectif de SCHRAT est une nouvelle fois atteint, et il fait comme d’habitude le travail sans beaucoup plus de prétention. Il est très vilain tout en restant accessible. Il piétine grassement tout en étant enjoué ! Il tape fort et vite mais tout en plaçant des riffs mélodiques aux bons moments ainsi que des choeurs de gros mâle à bon escient ! C’est le genre d’album idéal pour se défouler et extraire de notre coeur le pus de toute la haine qui s’y cache ! C’est un plaisir de se laisser à de telles réactions primaires ! Pour les fans de BESATT, NEGATOR et pourquoi pas IMPALED NAZARENE.

2022 - Folter Records Black Metal agressif

plus d'infos sur Schrat

Black Metal agressif - 2003 - Allemagne

A paraître le 20 Janvier 2022

tracklist 01. Prolog – Marter 02. Parasiteninvasion 03. Terrorkabinett – Gaias Wort 04. Kadavertotem 05. Chaosbomber – Kenaz 06. Wolfsklage – Zwischenakt 07. Blutmondritus 08. Seelenfresser – Uruz 09. Dornenhagel – Gaias Folter 10. Nekromant – Isa 11. Baphomet

Durée : 53:40