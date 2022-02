Vastatum - Mercurial States of Revelation Chronique Mercurial States of Revelation

J’ai beaucoup d’estime pour cette nouvelle race d’auditeurs apparue il y a déjà quelques années qui arpente en long et en large Bandcamp ou un autre site afin de trouver des groupes non encore signés et en parler sur d’autres réseaux sociaux avant tout le monde. Je suis respectueux de leur travail minutieux et de leurs écoutes innombrables, mais je n’ai pas encore réussi à les imiter. Je n’ai pas encore essayé de les imiter non plus de toute façon. Pourquoi ? Parce que je reste de l’ancienne école. Pas la vieille, vieiiiiiiille école, mais celle d’un peu avant. Celle qui continue à passer du temps sur le même album avant de passer à un autre. Je prends ainsi entre 8 et 10 albums par mois et je les écoute en boucle. Comment je les choisis ? Eh bien je me contente de ceux qui sortent sur un label, sachant bien que je passe à côté de certaines perles, mais dans ce cas-là, j’attends qu’un autre l’encence. Ou alors j’attends qu’il soit découvert par un label et qu’il sorte en physique... comme c’est le cas du premier album de VASTATUM dont on va parler maintenant.



Le groupe canadien vient de Vancouver et a été formé en 2020 par deux hommes déjà expérimenté au sein d’autres formations. D’abord il y a Wraith aux guitares et aux vocaux. Il est dans la scène black metal depuis plus de 20 ans, ayant été actif au sein de VANQUISHED, le premier groupe de ce style en Ontario. Et ensuite il y a Luzifaust à la basse, à la batterie et aux vocaux également. Il est plus jeune dans la scène mais a prêté ses talents dès 2008 à HOSTIUM puis à NORDWIND et KAFIRUN. Les deux hommes ont décidé de former VASTATUM suite à leur collaboration au sein d’OMNIPOTENCE, groupe de death/black qui a sorti un unique album en 2018. Ils se sont vite mis à la composition et ont sorti de leur côté, sur leur Bandcamp, un premier album de 4 pistes pour 30 minutes. C’était en février 2021. Et voilà que tout juste un an après, son existence prend un nouveau chemin en sortant enfin sur un label qui l’a découvert : Avantgarde Music ! Ce n’est pas n’importe qui puisque l’écurie italienne a sorti des centaines d’albums depuis 1994, mais ce n’est pas non plus celle qui sort à coup sûr le plus haut du panier.



Et VASTATUM n’est pas situé dans le plus haut du panier. Il est juste un cran en-dessous. L’exécution est excellente. L’efficacité est indéniable. Mais là où le groupe pèche, c’est dans l’originalité et l’identité. Et c’est vraiment dommage parce que les deux premiers points sont vraiment remarquables. Les quatre morceaux proposent un black puissant et envolé, à la fois terriblement glacé et entraînant. Les trémolos, les vocaux agressifs et torturés, les mélodies qui caressent le visage comme un vent froid... Les quelques passages acoustiques aussi ! Tout ces éléments sont savamment dosés et permettent une immersion totale dans le monde du groupe. Et ce sera suffisant pour prendre un énorme plaisir à réécouter sans limite ce Mercurial States of Revelation. Les amateurs de old-GORGOROTH couplé à du WOLVES IN THE THRONE ROOM devraient vite y poser leurs oreilles. Mais effectivement, VASTATUM ne pourra pas se rendre indispensable car il n’a pas le petit truc en plus qui le différenciera. Cela sera peut-être pour la suite, en espérant également que celle-ci dépasse la demi-heure de jeu !

2022 - Avantgarde Music Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Black Metal - 2020 - Canada

nouveaute A paraître le 11 Février 2022

tracklist 01. Nascent Mother of Night 02. Fall Within Seclusion 03. Mortal Abrogation 04. Upon the Dawn of Gilded Fire

Durée : 29:34

