De ce que laisse voir la photo qui orne le profile Metal Archives de Talmas, nous avons ici affaire à un duo formé vraisemblablement dans le courant de l’année 2018. Malheureusement, voilà peu ou prou les seules informations en ma possession puisque ni l’origine exacte ni même les noms de ces deux énergumènes ne me sont connus... Ce que l’on sait par contre c’est que depuis ses premiers balbutiements il y a maintenant quatre ans, le groupe a sorti deux démos entre 2018 et 2019 (Four Chapters Of Talmas et Cruel Tales Of Talmas) via le label américain Perished Soil (Carved Cross, Eerified Catacomb, Luminous Transfixion, Nächtlich, Sanguine Relic...). Deux cassettes compilées l’année dernière grâce au concours de Nithstang Productions, autre label américain à qui l’on doit, souvenez-vous, les premiers albums de Blutumhang et Øksehovud récemment évoqués dans ces pages.



Intitulée A Call From The Forest, celle-ci se présente sous la forme d’un vinyle noir limité à seulement 153 exemplaires. Pour l’occasion, cette compilation est agrémentée d’un collage en noir et blanc constitué de conifères, de blocs rocheux et d’une mystérieuse structure monolithique évoquant les restes d’une tour particulièrement imposante… Une oeuvre à l’arrachée qui pue l’amateurisme et se veut évidemment symptomatique d’une scène Black Metal particulièrement primitive, peu enclin aux changements et à l’idée de progrès.



Les premiers titres proposés sont ceux de la démo Four Chapters Of Talmas parue en septembre 2018. Quatre compositions d’un Black Metal rudimentaire, dépouillé et primitif servies, je vous le mets dans le mille, par une production famélique mais néanmoins relativement équilibrée puisque derrière ce souffle et cette saturation excessives on peut tout de même en percevoir presque tous les moindres petits détails à l’exception peut-être de cette basse assez confuse. Il n’y a donc a priori rien d’insurmontable ici surtout si vous êtes déjà rodés à ce genre de productions décharnées. Aussi et comme la très grande majorité de ses paires, la musique de Talmas n’a absolument rien de révolutionnaire. Son Black Metal s’inscrit dans un registre tout ce qu’il y a de plus classique évoquant les débuts d’une seconde vague, à une époque où celle-ci était encore empreinte d’un certain mystère et d’un sentiment de crainte. Adepte de compositions qu’il aime étirer sur de longs formats (le titre le plus court de cette compilation fait en effet un petit peu plus de cinq minutes), Talmas propose un Black Metal abrasif et hypnotique caractérisé par le développement d’atmosphères obscures aux intonations boisées et ancestrales. Une musique marquée notamment par la répétition de certains patterns dont les riffs simples et décharnés et les mélodies particulièrement entêtantes vont créer cette sensation enivrante capable de transporter l’auditeur au plus profond de ces forêts mystérieuses remplies de ces secrets et autres légendes bien gardés très justement suggérés par l’artwork ci-contre…

Malgré ce caractère répétitif, le Black Metal de Talmas n’est pourtant pas dénué de nuances. Ces morceaux au long-cours sont ainsi contrastés par quelques changements de rythmes qui bien souvent s’accompagnent également par le développement de nouveaux patterns toujours aussi répétitifs. C’est le cas notamment sur "Chapter I: Land Of Forest And Hatred" à 1:36, "Chapter III: Their Blood For Our Triumph" à 2:21 et "Chapter IV: The Third Form Arises" à 4:05 (« Chapter II: A Temple Among Talmas » joue quant à lui la carte du mid-tempo aliénant tout du long). Des moments de transitions où ces compositions vont alors revêtir une autre teinte sans pour autant changer fondamentalement du tout au tout.



Les deux derniers morceaux de cette compilation ("When The Circle Calls My Name" et "Blood In Oram's Forest") sont ceux issues de la démo Cruel Tales Of Talmas. À l’exception de cette production encore un peu plus cradingue et surtout peu plus lointaine, la formule proposée par les deux américains reste peu ou prou la même avec une fois encore ces longues séquences aussi abrasives que répétitives et ces points de ruptures qui permettent d’amener chaque titre vers de nouvelles sonorités tout en conservant cette nature entêtante et mélodique qui fait le sel du Black Metal de Talmas. Bref, rien de bien nouveau (et ce n’était déjà pas le cas précédemment) mais un sens de la continuité qui va faire du coup de cette compilation une sortie relativement homogène dans laquelle il est facile de s’immerger si tant est que ce son bien cru et primitif ne soit pas un problème.



Si Talmas ne révolutionnera pas le monde du Black Metal avec sa formule très peu originale et particulièrement répétitive, il n’empêche que cette compilation ravira tous les amateurs de ce genre de formule hypnotique ayant la capacité de transporter l’auditeur ailleurs. Alors oui, les références à la scène norvégienne du début des années 90 restent évidentes tout au long de ces quarante-sept minutes mais pour autant on passe là un agréable moment en compagnie de ce duo qui malheureusement depuis trois ans n’a plus donné signe de vie. En attendant, si vous êtes clients de ce genre de Black Metal primitif, non dénué de reliefs et aux mélodies particulièrement entêtantes, jeter une oreille attentive à ces quelques titres ne serait pas forcément une mauvaise idée.

01. Chapter I: Land Of Forest And Hatred (06:28) 02. Chapter II: A Temple Among Talmas (05:40) 03. Chapter III: Their Blood For Our Triumph (06:31) 04. Chapter IV: The Third Form Arises (07:33) 05. When The Circle Calls My Name (09:42) 06. Blood In Oram's Forest (11:38)

Durée : 47:32

10 Janvier 2021

