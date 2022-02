Ysyry Mollvün - Ysyry Mollvün Chronique Ysyry Mollvün

Encore un groupe que les plus impatients renommeront YSYSY MACHIN, comme ils ont renommé YAOTL MICTLAN en YAOURT MACHIN, WALDGEFLÜSTER en VALDMACHIN ou encore ZXUI MOSKVHA en MACHIN MOSCOU…Je compatis, j’ai évidemment les mêmes difficultés de mémoire. Mais parfois, on devrait plus prendre notre temps et bien regarder le nom d’un groupe, et chercher à comprendre ce qu’il signifie. Seulement on veut aller trop vite, et on va trop vite sur tout, même sur le jugement des albums de toute façon… Du coup on pardonnera ceux qui n’auront pris qu’une écoute pour dire que c’est « sympa sans plus ». C’est dommage tout de même parce qu’en creusant un peu, on découvre aussi l’histoire des membres derrière le groupe, et son identité se renforce encore plus. Son black metal était déjà parsemé d’éléments qui faisaient comprendre qu’il avait envie d’ajouter son « folklore » à sa musique, tels que de courts passages de chants traditionnels ou d’instruments originaux comme la flute, le siku ou le charango.



Et cette histoire, elle temonte à 2012, lorsque Zupai Ulen, argentin, fonde YSYRY MOLLVÜN. Le nom vient d’un mélange de deux langues. YSIRY signifie « rivière » en langue guarani et MOLLVÜN signifie « sang » dans la langue indigène d’un peuple d’Argentine du Sud ! Au bout de trois ans l’homme n’avait toujours rien sorti, mais il avait rencontré Sanna, du groupe DOWNFALL OF NUR. L’Italien immigré en Argentine sentant un fort potentiel, il s’est proposé de devenir producteur pour son nouvel ami. Et au fil du temps, il s’est finalement également impliqué dans la création, et c’est à lui qu’on doit les instruments acoustiques, dont la guitare acoustique.



Déjà, on a envie d’écouter avec des oreilles plus attentives encore ! Et ensuite, si l’on s’intéresse aux paroles, l’attirance se fait de plus en plus forte. C’est évidemment une histoire ancestrale, basée sur la mythologie, qui est contée en 6 titres et 36 minutes. Elle sera accessible pour tous car la passion du passé n’a pas non plus débordé sur la narration, qui se fait finalement en anglais. Illogique ? Bof, cela ne gâche pas nécessairement le plaisir de la galette, et il faut avouer qu’il est plus intéressant de comprendre ce qui est hurlé...



En ce qui concerne la forme, le black metal de YSYRY MOLLVÜN est très mélodique et entraînant, avec donc l’apparition d’instruments ou voix liés à la culture traditionnelle de l’Argentine. Mais ces éléments restent vraiment rares, et finalement pas suffisamment exploités ! Du coup, il ne faut pas aller s’intéresser au groupe en pensant trouver un équivalent à un KRODA version Amérique du sud, sinon la déception sera obligée. Il faut se laisser emporter tout simplement par la musique, et les éclairs de génie qui viennent finalement bien plus des riffs que du reste. Toutes les pistes ont leur petit moment de bravoure qui reste longtemps en tête et y trotte gaiement. J’ai vraiment adoré cette légèreté parce qu’elle est très simple et efficace. Finalement, ce ne sera pas pour moi un album parmi d’autres que j’aurai vite oublié par la suite, mais vraiment un bon petit coup de coeur, et un groupe que j’ai véritablement envie de suivre et de découvrir la suite !

2022 - Avantgarde Music Black Metal mélodique

